‘Frena energía expansión de parques industriales’

Monterrey, Nuevo León– Los parques industriales ven limitada su expansión ante la incertidumbre de abasto energético, de acuerdo con empresarios.

El crecimiento que pueden tener no va de la mano con la demanda del mercado derivada de la certidumbre que da el T-MEC; la relocalización de empresas por el Covid-19, los incentivos de EU a su economía y la guerra comercial con China.

Sergio Argüelles, presidente de Finsa, dijo que la concentración que hace el Gobierno federal en energía los limita, incluso hay focos rojos en algunos puntos del país donde la expansión no pueden ir más rápido.

"Hay zonas donde no podemos ampliarnos porque no hay energía. Por ejemplo, en Tijuana... Hay proyectos que requieren muchísima energía y no los podemos atender, sobre todo de sectores, automotriz, electrónicos", lamentó.

José María Garza Treviño, presidente de Grupo GP, aseveró que la oferta de electricidad no aumenta conforme la demanda.

Actualmente, dijo, en cualquier parte del País donde se busque tierra industrial hay problema de energía, como en San Luis Potosí.

"Si quieres crecer 4 por ciento como País, el suministro energético tiene que ser de 6 por ciento", mencionó.

Felizardo Elizondo Elizondo, presidente de Coexa, controladora de Parques Industriales Millenium, indicó que a nivel nacional hay insuficiente energía para abastecer el auge de ocupación de nuevas naves.

Indicó que tienen suficiente capacidad energética para sus inquilinos, pero eventualmente podrían crecer los costos de instalación de naves industriales al aumentar inversión en subestaciones eléctricas.