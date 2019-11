Frenarían aranceles acuerdo EU-China

Ciudad de México.- Los aranceles están emergiendo como el principal obstáculo en los esfuerzos de Estados Unidos y China para llegar a un acuerdo comercial limitado, un mes después de que los dos países llamaran una tregua en su guerra comercial, señaló hoy el diario The Wall Street Journal.

El diario indicó que el bloqueo se centra en si Estados Unidos acordó eliminar los aranceles existentes en el llamado acuerdo de "fase uno" en el que los dos países han estado trabajando, o si solo cancelaría los aranceles que entrarán en vigencia el 15 de diciembre, según personas familiarizadas con las conversaciones.

"Una de las personas dijo que los negociadores de Estados Unidos tratarán de exigir el máximo posible antes de hacer cualquier cosa" sobre alivio arancelario.

El diario recordó que el presidente Trump dijo el martes que "podría ocurrir un acuerdo comercial significativo de fase uno con China, pronto". Pero agregó que está preparado para aumentar la presión sobre China si las dos partes no pueden llegar a un acuerdo.

"Si no hacemos un trato, aumentaremos sustancialmente esos aranceles, se aumentarán de manera sustancial", declaró Trump.

Estados Unidos ha querido usar los aranceles como parte de un mecanismo de aplicación, donde los aranceles solo bajarían y se mantendrían bajos si China cumpliera con sus compromisos en virtud del acuerdo.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, se opuso inicialmente a una medida para agregar nuevos aranceles a bienes de consumo el 1 de septiembre, informó el Journal. Sin embargo, a pesar de esas reservas, Lighthizer no está ansioso por eliminarlos sin compromisos de Beijing, según personas familiarizadas con las negociaciones.

"Mientras más pronto China comience a hacer el tipo de cambios estructurales que el Presidente Trump está pidiendo, mejor será para China", dijo Stephen Vaughn, ex alto delegado de Lighthizer y socio de la firma de abogados King & Spalding en Washington.

El camino para cerrar el acuerdo de la fase uno se vio afectado por la decisión del gobierno de Chile de cancelar la cumbre planeada para Asia-Pacífico de esta semana, el lugar probable para que Trump y el Presidente de China, Xi Jinping, firmaran un acuerdo.

El protocolo diplomático rígido y los problemas divisivos dificultan que Washington y Beijing programen otra reunión para firmar el acuerdo, y ambos líderes deben estar presentes para que cualquier pacto tenga suficiente fuerza y poder de permanencia, consideran los expertos en comercio.

China podría contar con la oposición en la administración Trump y en la comunidad empresarial estadounidense en su campaña para reducir los aranceles, según personas que siguieron a las conversaciones.

Aún así, el alivio arancelario es el área clave en la que China ha insistido, indicó el Journal.