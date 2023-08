Gana Bardahl caso por marcas de F1 y Fórmula 1

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la empresa Bardahl de México es dueña de las marcas F1 y Fórmula 1 desde 1979; esto luego que la empresa holandesa Fórmula One Licensing, B.V solicitará una nulidad de la marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

A través del amparo directo 437/2023, la máxima autoridad judicial juzgó que la compañía de origen holandés Fórmula One Licensing, B.V., no cuenta con la protección de las leyes en materia de Propiedad Intelectual de México para impugnar y registrar una marca concedida con anterioridad.

La SCJN determinó que bajo la fracción 1 del artículo 151, de la Ley de Propiedad Industrial de México buscar la nulidad de una registro de marca es inconstitucional, por lo que no procedió a favor de la empresa extranjera.

Bardahl se constituyó en 1951 y fue hasta el 31 de octubre de 1979 que se le concedió a la compañía el registro de marca 234350 Formula 1 para distinguir aceites lubricantes y nunca eventos deportivos.

"La empresa Tercero Interesada que hoy se denomina Fórmula One, se constituyó en septiembre de 1993 bajo el nombre de FIA, B.V., por lo que no pudo generar derechos de uso de marca con anterioridad", explicó la compañía nacional.

Acusó que Fórmula ONE Licensing, B.V adquirió supuestamente los derechos comerciales y de Propiedad Intelectual desde 2011, por lo que no pueden adquirir beneficios con efectos retroactivos, afectando derechos de otros titulares adquiridos con antelación, en virtud de que éstos son válidos, eficaces y exigibles, es decir que fueron adquiridos desde el 31 de octubre de 1979, 6 de noviembre de 1979 y 02 de diciembre de 1993.

En una postura compartida a REFORMA, Bardahl explicó que el 26 de mayo de 1999 la empresa holandesa adopta la razón social Fórmula One Licensing, B.V., no habiendo usado con antelación este nombre, tampoco habiendo usado el mismo como marca.

"Fórmula One no es causante de los derechos que por uso o registro de la marca Formula 1, se hubiesen generado por algún tercero con anterioridad a su constitución en 1993. El primer registro de la marca Formula 1 obtenido en el mundo por Fórmula One corresponde al año 2004.

"En este contexto, de conformidad con el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, por la cual se reconoce al titular del derecho marcario prelativo y primigenio", añadió la empresa mexicana.