Gana Google acceso a datos médicos en EU

California, EU.- Google obtendría acceso a los datos personales de salud de alrededor de 50 millones de estadounidenses, al trabajar con uno de los mayores proveedores de atención médica del país para desarrollar nuevas herramientas digitales, de acuerdo con Bloomberg.

Una persona enterada del trato dijo a The Guardian que la compañía tecnológica obtendrá los datos confidenciales, incluyendo nombres e historial médico y los empleados de Google podrían tener acceso a ellos.

La alianza con Ascension, un proveedor de atención médica católico sin fines de lucro que cuenta con más de 150 hospitales en 20 estados, es muy amplia e incluye el desarrollo de un nuevo software que utiliza inteligencia artificial para mejorar los resultados de los pacientes, dijo Ascension el lunes en un comunicado.

El periódico Wall Street Journal había informado previamente sobre la asociación y dijo que el acuerdo se había sido alcanzado inicialmente el año pasado.

El acceso a la información cumple con las leyes federales de privacidad y los estrictos requisitos de Ascension para la gestión de datos, dijo la compañía de atención médica en el comunicado.

La asociación no se había revelado previamente, ni siquiera a pacientes cuyos datos podrían haberse utilizado, informó el periódico.

Como parte de su trabajo, los empleados de Google podrían haber tenido acceso a datos que incluyen registros de hospitales y nombres de pacientes, pero la compañía no quiso dar más detalles.

Google y otras grandes compañías tecnológicas han estado intentando crecer en el sector médico en los últimos años.

Apple Inc. pide a sus usuarios de Apple Watch que opten por participar en estudios sobre frecuencia cardiaca, mientras que Amazon.com Inc. compró una farmacia virtual y se asoció con otras corporaciones en una alianza de salud llamada Haven.

Google, por su parte, ha creado un equipo importante dedicado a la atención médica y está experimentando con el uso de inteligencia artificial para mejorar la atención médica.