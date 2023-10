Gana Nobel de Economía investigadora de desigualdad salarial

Agencia Reforma

Estocolmo, Suecia.- La estadounidense Claudia Goldin ganó el Premio Nobel de Economía 2023 por su trabajo que examina la brecha de género en el mercado laboral, así como la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

"La laureada de Ciencias Económicas de este año, Claudia Goldin, proporcionó el primer relato exhaustivo de los ingresos de las mujeres y la participación en el mercado laboral a lo largo de los siglos", dijo el organismo que otorga el Premio en un comunicado.

"Su investigación revela las causas del cambio, así como las principales fuentes de la brecha de género que aún persiste".

Goldin, que en 1990 se convirtió en la primera mujer en ocupar un puesto titular en el Departamento de Economía de Harvard, es sólo la tercera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía.

"Estaba sorprendida y muy, muy feliz", dijo Hans Ellegren, secretario general de la Real Academia Sueca de Ciencias.

"Siempre he sido una optimista. Pero cuando veo los números, creo que ha ocurrido algo en Estados Unidos, en la década de 1990 nuestra tasa de participación de mujeres era la más alta del mundo y ahora no es la más alta del mundo", dijo Goldin a AP.

"Debemos dar un paso atrás y hacernos preguntas sobre (cómo) encajar la familia, el hogar, con el mercado laboral y de empleo".

La investigadora, de 77 años, explicó a The Associated Press que lo que ocurre en los hogares refleja lo que pasa en el entorno laboral, donde las mujeres a menudo aceptan empleos que les permiten estar disponibles en casa, empleos que a menudo pagan menos.

"Las formas en las que podemos igualar las cosas o crear más igualdad en la pareja también llevan a más igualdad de género", agregó.

El libro de Goldin de 1990 "Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women" fue un examen enormemente influyente de las raíces de la desigualdad salarial.

Ha seguido con estudios sobre el impacto de la píldora anticonceptiva en las decisiones profesionales y matrimoniales de las mujeres, los apellidos de las mujeres después del matrimonio como indicador social y las razones por las que las mujeres son ahora la mayoría de los estudiantes universitarios.

La experta ha analizado 200 años de participación femenina en el mercado laboral, que muestran que pese al crecimiento económico continuado, los ingresos de las mujeres no se han puesto a la altura de los hombres y la diferencia persiste aún, a pesar del avance en niveles de educación.

"Gracias a la pionera investigación de Claudia Goldin, ahora sabemos mucho más sobre los factores subyacentes y qué barreras pueden tener que abordarse en el futuro", explicó Jakob Svensson, presidente del Comité del Premio en Ciencias Económicas.

Como ocurre con los demás Premios Nobel, la gran mayoría de los Premios de Economía han sido para hombres. Sólo dos mujeres han conseguido uno anteriormente: Elinor Ostrom en 2009 y Esther Duflo una década después.

"Los descubrimientos de Claudia Goldin tienen enormes implicaciones sociales", afirmó Randi Hjalmarsson, académica integrante del comité del Premio Económico.

"Si finalmente entendemos el problema y le damos el nombre correcto, podremos allanar un mejor camino a seguir".

Goldin no ofrece soluciones, pero su investigación permite a los legisladores abordar el arraigado problema, agregó Hjalmarsson.

La economista tuvo que hacer una labor detectivesca para encontrar los datos necesarios para su trabajo. Durante algunas épocas no se registraban estadísticas sistemáticas del mercado laboral, y cuando existían, faltaba información sobre las mujeres.

"De modo que, ¿cómo superó Claudia Goldin este desafío de los datos desaparecidos? Tuvo que hacer de detective para buscar en los archivos y encontrar nuevas fuentes de datos y formas creativas de utilizarlos para medir estos aspectos desconocidos", explicó Hjalmarsson.

Según sus análisis, el papel de una mujer en el mercado laboral y el salario que recibe no dependen sólo de cambios económicos y sociales generales. También se ven determinados en parte por sus decisiones concretas sobre, por ejemplo, cuánta educación recibir.

A menudo, las niñas toman decisiones sobre su trabajo futuro en función de la situación de sus madres, y cada generación "aprende de los éxitos y fracasos de la generación anterior", indicó Hjalmarsson.

El proceso de evaluar las posibilidades conforme cambian los tiempos "ayuda a explicar por qué el cambio en las brechas de género en el mercado laboral ha sido tan lento", señaló.

Claudia Goldin nació en 1946 en Nueva York. Obtuvo su doctorado en 1972 por la Universidad de Chicago y ahora es profesora en la Universidad de Harvard.

El Premio de Economía no es uno de los premios originales para la ciencia, la literatura y la paz creados en el testamento del inventor de la dinamita y empresario Alfred Nobel, sino una adición posterior establecida y financiada por el banco central de Suecia en 1968.

Se otorgó al año siguiente y entre los ganadores anteriores se encuentran una gran cantidad de pensadores y académicos influyentes como Friedrich August von Hayek, Milton Friedman y, más recientemente, el economista estadounidense Paul Krugman.

El año pasado, un trío de economistas estadounidenses, incluido el ex presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, ganaron por su investigación sobre cómo regular los bancos y apuntalar a los prestamistas en quiebra con dinero público puede evitar una crisis económica aún más profunda, como la Gran Depresión de la década de 1930.

Junto con el ex funcionario, Douglas W. Diamond y Philip Dybvig estudiaron las causas que llevaron formar la agresiva respuesta estadounidense a la crisis financiera de 2007 y 2008.

El prestigioso reconocimiento, formalmente conocido como Premio del Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, es el último de la cosecha de Premios Nobel de este año y está valorado en 11 millones de coronas suecas, o poco menos de 1 millón de dólares.