Generación Z, con problemas para encontrar empleo

Especial / Agencia Reforma / Jóvenes de la Generación Z enfrentan mayores retos para encontrar su primer empleo, debido a la falta de oportunidades y deserción escolar

Ciudad de México.— Deserción escolar y falta de oportunidades para encontrar un primer trabajo son los factores que enfrentan los miembros de la Generación Z, es decir, la población nacida entre mediados de los 90 y principios de la década del 2000, debido a la pandemia.

Si bien es cierto que colocarse en un empleo ya constituía un reto para los egresados de las universidades, o con carreras truncas, la pandemia complicó aún más el panorama, aseguró Salvador De Antuñano Román, director de Recursos Humanos de Adecco Group México.

Fernando, de 21 años, dejó la carrera de ingeniería en gestión empresarial, debido a que su familia no tiene los recursos suficientes para costear los estudios. Así que actualmente trabaja por su cuenta en un tianguis.

"Ha sido difícil encontrar un trabajo porque me piden experiencia y no la tengo. En las entrevistas les digo cómo voy a tener experiencia si no me dan la oportunidad, pero aún así me dicen que es necesaria", comentó en entrevista.

Con la pandemia, aseguró, el problema se agudizó porque muchas empresas en lugar de contratar, despidieron personal.

Según Adecco, el 26 por ciento de estudiantes universitarios está experimentando pasantías canceladas, que son importantes para colocarse en un primer empleo.

Otro 28 por ciento de los estudiantes han visto reducidas sus ofertas de trabajo en el último año. Y otro 17 por ciento suspendió su formación.

"Durante la pandemia, la generación Z ha experimentado una falta de oportunidades para acceder a entornos de trabajo y adquirir habilidades críticas tanto para su desarrollo profesional como personal", comentó Salvador de Antuñano.

De acuerdo con la firma de capital humano, las medidas de distanciamiento social y la imposibilidad de participar en actividades extracurriculares y pasatiempos han dado como resultado que esta generación se vea privada de valiosas oportunidades para establecer contactos y colaborar con sus compañeros y compañeras.

"Quizás aún más importante, las oportunidades de apoyarse en otras personas han sido limitadas durante un momento tan desafiante e incierto en sus carreras. Esta es una consideración particularmente importante en un mundo laboral cada vez más virtual, en el que la Generación Z se aísla aún más a medida que ingresan a la fuerza laboral por primera vez", advirtió Adecco.

Según Adecco, se espera que la Generación Z constituya un tercio de la fuerza laboral para el año 2030.

Y para 2040, esta generación ocupará posiciones de liderazgo influyentes en las organizaciones.