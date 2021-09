Generan empresas del país pocos datos de inclusión

Reforma

Ciudad de México.- Sólo 31 por ciento de las empresas en México que cotizan en Bolsa generan datos y describen las políticas de inclusión, lo cual las pone lejos de las mejores prácticas a nivel internacional, reveló un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El Instituto hizo un comparativo entre las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y Biva con aquellas que están listadas en Bloomberg, y el resultado fue que las nacionales no informan sobre liderazgo femenino y flujo de talentos, igualdad y paridad salarial de género, cultura inclusiva o políticas de acoso sexual.

Para Fátima Masse, directora de Sociedad Incluyente del IMCO, se deben crear datos de género en las empresas para crear conciencia sobre las brechas que deben romperse y se transforme la cultura organizacional.

"Para que las políticas sean efectivas y logren cerrar las brechas en las empresas tienen que basarse en datos y evidencia donde se detecten las causas que hoy detienen a las mujeres para poder crecer en la estructura organizacional.

"Si este paso no se cumple, puede ser que las políticas no sean tan efectivas o no estemos conscientes el impacto de estas políticas. Por eso la importancia de generar datos de género en el sector privado", subrayó durante la presentación del estudio "Transparencia en datos de género: el pendiente de las empresas mexicanas".

Respecto a la participación de las mujeres dentro de los consejos de administración de las empresas, tras analizar 157 empresas, la conclusión del estudio fue que sólo es del 10 por ciento en México, cuando en países como Reino Unido y Estados Unidos es de 35 y 26 por ciento, respectivamente.

"En comparación con otros países, México está rezagado en paridad de género dentro de los consejos", subrayó el IMCO.

En otros cargos como las direcciones generales, sólo hay 3 por ciento de mujeres; en dirección de finanzas y jurídico existe 8 y 21 por ciento, respectivamente de mujeres, y en direcciones de área 14 por ciento.