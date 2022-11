Guía para sobrevivir a un despido laboral

Agencia Reforma

Monterrey— No puede predecir si lo despedirán, pero puede tener un plan sólido en caso de que suceda.

La rápida sucesión de anuncios de despidos en Meta Platforms Inc., Twitter Inc. y otras empresas de tecnología en EU ha puesto nerviosos a algunos trabajadores, y no sólo en Silicon Valley, destacó The Wall Street Journal.

El mercado laboral en general se mantiene fuerte, apuntó, pero las previsiones de desaceleración del crecimiento han avivado la preocupación de que más empresas en toda la economía puedan recortar sus nóminas.

El diario consultó a expertos y esto es lo que recomiendan en caso de que lo despidan.

¿Qué hacer?

Primero, descubra la razón por la que su empresa lo está dejando ir.

Hay algunas diferencias importantes entre ser suspendido o despedido permanentemente y podría significar la diferencia entre tener cobertura de atención médica o no.

Si lo despiden, pregunte sobre su indemnización y sus componentes.

Negocie, si puede

Puede negociar una variedad de cosas. No dude en explicar su situación personal si es necesario.

Las redes sociales

Una de las formas más rápidas de conseguir trabajo últimamente ha sido anunciar en redes sociales que lo han despedido.

En su red tomarán nota y ofrecerán difundir con más contactos su mensaje.

Expertos en recursos humanos aconsejan que quienes buscan empleo en línea señalen que aprecian el tiempo que pasaron en su antiguo trabajo y digan que están emocionados de encontrar una nueva aventura.

Contacte a amigos y familiares

Después de la pérdida de un trabajo, es importante mantenerse conectado con las personas que lo apoyarán. Muchos pueden sentirse sin rumbo y perder el sentido de sí mismos. Para evitar esa situación, los expertos profesionales dicen que es importante comunicarse con su familia y amigos.

Cree una rutina que le dé una sensación de productividad, como enviar una cierta cantidad de solicitudes de empleo al día, trabajar en un pasatiempo o hacer ejercicio todos los días.

Si no fue usted el despedido

Perder a un amigo en el trabajo o ver cómo despiden a amigos es estresante. Diga algo sencillo, como "Lo siento mucho", y sólo ofrezca ayuda si está dispuesto a dedicarle tiempo.