'Habrá muchísimos acarreados, porque están contentos'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, en tono de ironía, que a la marcha del próximo domingo asistirán "muchos acarreados" porque están contentos y van a celebrar sus cuatro años de Gobierno.

Comentó que en las primera filas marcharán con él Jesusa Rodríguez, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el Canciller Marcelo Ebrard.

"Aprovecho para invitarlos, son muchos acarreados porque están muy contentos por el combate a la corrupción, hay millones de personas qué van a venir, son acarreados porque vienen a celebrar que ya no domina la oligarquía en México, vienen muchísimos acarreados, están contentos de que haya una auténtica democracia en este País, vienen muchísimos acarreados que están contentos porque el presupuesto público ya es verdaderamente público y no se queda en manos de una minoría y se distribuye con justicia y alcanza a todos", afirmó en conferencia mañanera.

El Mandatario insistió en que no pueden acudir todos porque no hay camiones suficientes, pero aseguró que asistirán los adultos mayores que reciben pensión, los jóvenes y estudiantes que obtienen becas y los campesinos y pescadores que tienen apoyos, además de empresarios financieros.

"Van a venir muchísimos acarreados, si ya no da tiempo de que haya más acarreados o no hay posibilidad de que haya más acarreados porque no hay camiones ¿de dónde van a salir tantos camiones? No hay", dijo.

"Entonces vamos a organizarnos bien porque es una fiesta y claro que hay, como en todas las fiestas, aguafiestas, pero no pueden detener un festejo qué tiene que ver con la transformación de México porque no se había visto".

López Obrador expresó que los asistentes serán gente del pueblo que están orgullosos del cambio y la transformación del País.