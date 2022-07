'Hay carreteras tan malas, que es mejor ir por terracería': Conatram

QUEZADA-CARRETERAS

Manuel Quezada Barrón

El Diario

Chihuahua.- “Hay tramos de carreteras federales en tan malas condiciones, que resulta mejor transitar por terracería”, señaló ayer Abundio Muñoz García, consejero de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos A.C. (Conatram).

Precisó que es el caso de la carretera de Nuevo Casas Grandes-Janos-Agua Prieta, donde las condiciones son realmente deplorables, peligrosos y hasta da pena la situación en que se encuentra esa vía.

Indicó que aunque también hay tramos de 5 a 20 kilómetros de Chihuahua a Ciudad Juárez que se le ha dado “una manita de gato”, también hay muchos más que requieren de una mayor atención por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Las malas condiciones de las carreteras, no solamente aceleran el desgaste de los camiones de carga, en llantas, muelles y suspensión en general, pero no solo eso, y lo más grave es que ponen en riesgo a los transportistas y el material que llevan.

Señaló que naturalmente se han dado accidentes de compañeros por las malas condiciones de las carreteras, por lo que urgió a una mayor atención de las malas condiciones de la carpeta asfáltica.

Muñoz García enfatizó que en realidad falta mucho trabajo de mantenimiento en las carreteras federales en la entidad, y no se diga, el desarrollo de tantos proyectos como nuevos libramientos y tramos que están prácticamente archivados con todo y su estudio técnico de viabilidad, porque no hay recurso para ello.

El asesor nacional de la Conatram, dijo que desafortunadamente una de las cosas buenas de que no se hayan generalizado las lluvias, es que ha evitado un mayor deterioro de la carpeta asfáltica, “porque de ser así, ya estarían hechas garras”.

Lo más critico es que, en pláticas con el titular de la SICT en Chihuahua, aunque no lo dijo abiertamente, en su charla queda entendido de “que nos olvidemos” y no habrá más recursos para carreteras en lo que resta del año.

Indicó que en realidad, la dependencia hizo milagros con la partida que les asignaron para las carreteras federales, pero no como se debiera, “solo se hizo una manita de gato, algo superficial”.

Abundio Muñoz subrayó que el gobierno federal, no solamente se olvidó de Chihuahua, sino de todo el país, unicamente le interesa sus tres proyectos insignia, y no se ha ocupado de las carreteras y otra infraestructura.

El asesor de la Conatram, indicó que en todo el país hay crisis en las carreteras a cargo de la federación, y el mismo presidente nacional Elías Deep Ramé, señaló en varias ocasiones se le hizo ver al anterior secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como también al director general de Autotransporte, que tampoco esta en el gobierno federal.

Se les indicó que las carreteras federales en el país datan de unos 40 a 50 años y nunca se les ha dado el mantenimiento adecuado, por lo que habrá tramos la nación, “que solo se les da una pasadita”, como sucede en el estado de Chihuahua.

Indicó que en el caso de la Vía Corta Chihuahua-Parral, hace unos dos o tres meses, a insistencia de todo mundo y principalmente del diputado Edgar Piñón, que estuvo muy insistente con Carlos Luis Ramírez, director del Centro SCT, se pudo hacer unas mejoras.

Agregó que en una reunión el mismo funcionario federal dijo que ya soñaba al legislador porque a diario insistía por las obras de mantenimiento y mejora de la carretera corta a Parral.

Indicó que a los tramos más críticos se les dio una arreglada y quedaron bien, aunque quedaron otros menos con un menor problema.

“Lo que ha favorecido, tristemente, es que no ha llovido en la entidad, porque de ser así las carreteras estarían completamente deteriorados”, planteó.

Precisó el asesor de la Conatram, dijo que en realidad, todos prefieren que hubiera llovido, pero desafortunadamente no ha sucedo así.

El empresario indicó que no hay presupuesto para la mejora de las carreteras con el olvido del gobierno federal no solo de Chihuahua, sino de todo el país y no solo en infraestructura carretera, nuevas o mejorarlas.

Señaló que las condiciones de diversos tramos de carretera federal, a veces sería mejor pasar por terracería que por arriba.

Finalmente dijo que este año, se puede decir que a la SICT la dejaron en la calle presupuestalmente y poco se pudo hacer por el mejoramiento y mantenimiento de las carreteras no solo de Chihuahua, sino de todo el país.

