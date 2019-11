Hay nuevos riesgos financieros: Banxico

Ciudad de México.- Los posibles detonantes de una crisis financiera a nivel global serán diferentes a los que ocasionaron la del 2008, aseguró Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de México (Banxico).

Hace una década, la crisis financiera se desencadenó por una burbuja inmobiliaria y por el impago en hipotecas. Actualmente se ven riesgos en elementos nuevos como criptomonedas y ciberseguridad.

"Es muy difícil anticipar cuál va a ser el ángulo o el perímetro sobre el cual van a surgir el siguiente problema financiero a nivel mundial y se destacaron (en reunión con ex gobernadores) elementos de ciberseguridad o criptomonedas, como elementos novedosos de los cuales se conoce poco.

"Difícilmente el posible episodio (de crisis) provenga por los mismos sectores de 2008, por la materia de regulación importante para zanjar esos flancos", afirmó de León.

En reunión con ex gobernadores del Banxico, se discutieron los retos para la autonomía de la institución y los riesgos que los Bancos Centrales enfrentan.

Actualmente, el surgimiento del proteccionismo es un reto ya conocido para la estabilidad económica, afirmó el Gobernador.

"El proteccionismo es uno de los riesgos más importantes, el que creo que ha sido el catalizador más importante en la economía global y con efectos importantes en México", refirió.

No obstante, señaló, de momento no se vislumbra una recesión global debido a que las principales economías del mundo siguen creciendo.