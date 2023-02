Heineken recompra 1,000 mdd de acciones en manos de Femsa

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Heineken compró acciones por un valor de mil millones de euros (mil millones de dólares) a Fomento Económico Mexicano (Femsa), después de que la embotelladora de Coca-Cola y operadora de tiendas de conveniencia mexicana lanzara una venta de parte de su participación en el grupo neerlandés valuada en 3 mil 700 millones de euros.

La segunda cervecera más grande del mundo dijo el viernes en un comunicado que su sólido balance le permitió llevar a cabo la recompra. La medida no cambia los principios de asignación de capital de Heineken, que priorizan la inversión en el crecimiento orgánico y la expansión del negocio, dijo el director ejecutivo, Dolf van den Brink.

Femsa había anunciado esta semana sus planes de vender su participación en Heineken luego de realizar una revisión estratégica para apuntalar el precio de sus acciones.

La recompra es parte de una oferta acelerada de creación de libros de Femsa por mil 900 millones de euros en acciones de Heineken NV, a un precio de 91 euros cada una, y mil 300 millones en acciones de Heineken Holding NV, vendidas a 75 euros cada una. Femsa también colocó una venta de bonos sénior no garantizados por 500 millones de euros canjeables en acciones de Heineken.

Los bonos a 3 años tenían un cupón anual del 2.625 por ciento y una prima de conversión del 27.5 por ciento, con un precio de canje inicial fijado en 95.625 euros.

La participación económica general de Femsa en Heineken Group caerá de 14.76 a 8.13 por ciento, dijo la compañía en otro comunicado.

La recompra de acciones por parte de Heineken envía un "fuerte mensaje de que la junta considera que las acciones están infravaloradas", dijo el analista de Jefferies Edward Mundy en una nota.

Efectivo para gastar

Femsa es el mayor minorista de tiendas de conveniencia de América Latina y opera cerca de 20 mil tiendas y más de 3 mil 600 farmacias en toda la región. El grupo mexicano adquirió una participación del 20 por ciento en Heineken en 2010, pero en 2017 la recortó a 14.8 por ciento, en una transacción avaluada en 2 mil 500 millones de euros.

La compañía ahora está convencida de que la mejor manera de seguir creando valor es "a través de una estructura que se centre únicamente en los negocios que son fundamentales para nosotros", dijo el director general de Femsa, Daniel Rodríguez Cofré.

El año pasado, Femsa llegó a un acuerdo de hasta mil 200 millones de dólares para comprar la empresa suiza Valora, que opera alrededor de 2 mil 700 cafés y tiendas de conveniencia, con el objetivo de ingresar a Europa.

La venta de acciones cambiaría drásticamente la tesis de inversión de Femsa y el concepto que el mercado se había formado de la empresa a lo largo de los años, dijo el analista de Scotiabank Héctor Maya en una nota.

Los ingresos de las ventas podrían destinarse a los dividendos de Femsa, invertirse en sus crecientes negocios de servicios financieros digitales que están anclados a sus tiendas o permitirle adquirir una cadena de conveniencia en Estados Unidos, agregó Maya.

Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley actúan como agentes colocadores. Barclays Plc asesoró a Femsa, mientras que Credit Suisse Group AG y Citigroup Inc actuaron como asesores de Heineken.