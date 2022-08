Identifican los tres mayores riesgos en las empresas

Los ataques cibernéticos, escasez de insumos clave, así como la inseguridad y falta de derecho, son los tres riesgos con mayor probabilidad de materializarse actualmente en México, arrojó el estudio “Riesgos en México 2022.Anticipando rutas de crecimiento”, realizado por KPMG en México.

De la encuesta a más de 100 directivos en México se pudo establecer que se incrementó el nivel de conciencia de las empresas sobre los beneficios que brinda un programa de gestión de riesgos, de acuerdo con las iniciativas que están desplegando las organizaciones y el liderazgo que está tomando los consejos de Administración y la Dirección General de las empresas, indicó la firma en un comunicado de prensa.

Contar con un proceso robusto de gestión de riesgos empresarial se ha vuelto cada vez más relevante para las organizaciones en México que buscan anticiparse a retos relevantes de manera proactiva y no una vez se han materializado”, señaló José Carlos Ortiz, Socio de Asesoría en Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en México

De acuerdo con el mencionado estudio, los tres riesgos con mayor probabilidad de materializarse actualmente en México son los ataques cibernéticos (55%), preocupación ligada al entorno de transformación digital; la escasez de insumos clave (47%), que refleja los impactos en las cadenas de suministro locales y globales; y, por último, la inseguridad y falta de estado de derecho (42%), que pueden ocasionar ineficiencias en los flujos de trabajo y en las cadenas; así como elevar los costos por necesidad de invertir en seguridad.

También se muestra una posible materialización de estos y otros riesgos empresariales con efectos como restricción en la liquidez y el capital de trabajo (46%), pérdida de clientes (44%) y cambios organizacionales o de estructura (40%).

Amenazas a la estrategia y su mitigación

Nueve de cada diez empresas (90%) afirman que los riesgos a su estrategia se mantendrán o aumentarán en los siguientes tres años. Sin embargo, existe un amplio interés por planificar y ejecutar esquemas para administrarlos, pues 57% ha implementado un proceso de evaluación, monitoreo y gestión de riesgos estratégicos; 8% lo ha hecho con apoyo de asesoría externa, y 14% lo ha implementado, pero comenta que su organización aún no está lista para gestionarlos.

A su vez, cuatro de cada diez empresas en México (42%) llevan más de cinco años realizando evaluaciones de riesgo, y solo 16% lleva menos de un año efectuándolas. Si bien es evidente que existe madurez en materia de riesgos, aún hay camino por recorrer, ya que 48% afirma que, a pesar de hacer evaluaciones de riesgos, la información no es oportuna o podría serlo más.

Unificar la gestión de riesgos

La madurez de las organizaciones también se ve reflejada en el involucramiento del Consejo de Administración, pues 35% menciona que es el Consejo quien aprueba el plan de gestión de riesgos y 22% afirma que su Consejo toma el liderazgo en la ejecución del programa de riesgos. Asimismo, más de la mitad de los consejos de administración (52%) involucran a especialistas en gestión de riesgos de forma permanente o en ciertas ocasiones, como invitados.

Por otro lado, 27% de las compañías cuentan con un área dedicada a la gestión de riesgos llamada Dirección o Gerencia de Riesgos, mientras que 25% designa a la Dirección General de la empresa como la responsable de este tema.

Herramientas tecnológicas y eventos de alto impacto

Respecto a cómo se efectúan los procesos, 34% de las empresas utilizan herramientas tecnológicas de gestión de riesgo empresarial, de las cuales la gran mayoría (70%) ejecutan soluciones automatizadas y 39% emplea hojas de cálculo. No obstante, llama la atención que 24% no utiliza ninguna herramienta tecnológica, aunque planea invertir en una, y 42% no tiene planes de invertir a futuro.

En tanto, el 69% de los negocios en México incluyen los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG o ESG, por sus siglas en inglés) en su plan de gestión de riesgos. De estas empresas, 21% los incluía ya desde años atrás y 48% los consideran más relevantes recientemente. Esto como consecuencia de la pandemia, el aumento de regulaciones sobre estos temas y la presión de los grupos de interés.

“La relación de los riesgos ambientales y sociales con la continuidad del negocio es cada vez más clara; así como la ventaja que se obtiene cuando el Consejo de Administración lidera la gestión de riesgos”. Añade Juan Carlos Reséndiz, Socio Líder de Asesoría en Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en México.

Asimismo, los eventos de alto impacto demuestran como una situación o crisis puede impactar el mercado internacional, por lo que 49% de los participantes consideran que situaciones como la crisis sanitaria podrían suceder en los próximos cinco años y 22% que podrían darse en los próximos diez años.

Acerca del estudio:

Entre mayo y junio de 2022, encuestamos a más de 100 directivos en México para conocer sus perspectivas en cuanto a gestión de riesgos. Tres de cada diez empresas participantes (35%) reportan montos superiores a los MXN 30,000 millones (mdp) de ventas anuales; 36% reportan ventas entre los 2,000 y 30,000 mdp, y 29%, menos de 2,000 mdp.

