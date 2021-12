Impondría México represalias a EU por autos eléctricos

Reforma

Ciudad de México.- De aprobarse la propuesta estadounidense sobre los incentivos fiscales que daría el Gobierno de EU para alentar la fabricación de autos eléctricos en ese país, México podría responder con represalias comerciales, refirió en conferencia Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía.

"Nosotros para defender a nuestra industria automotriz y el compromiso regional, tomaríamos represalias comerciales; eso lo haríamos porque no se vale que estemos jugando a 'somos socios cuando me conviene y cuando no, te aplicó por la vía oscura' y digo obscura porque no se nota, porque estamos hablando que esta medida entraría en vigor en el 2027 ", descrito Clouthier.

Dijo que se están evaluando todo tipo de represalias, pues no es la primera vez que México ha tomado decisiones de esta naturaleza, aunque no dio detalles en qué productos podrían recaer, pero sería donde le "duela a Estados Unidos".

"Tendríamos que hacer o plantear algo muy importante o estratégico para, en aquellos productos, en aquellos lugares, donde también duele, hacia el otro lado, dar tiros de precisión para poder que las consecuencias se sientan.

"No es lo deseable cuando estamos queriendo un norteamérica fuerte para hacer frente a las circunstancias mundiales y donde queremos que cada continente y cada región se fortalezca ", expuso.

En términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se podrían iniciar procesos de defensa, pero aclaró que sería un tema diferente al de la discrepancia de la interpretación de las reglas de origen que se tiene actualmente.

Como parte de la iniciativa de ley Build Back Better, que se aprobó el 19 de noviembre en la Cámara de representantes de Estados Unidos y que ahora está en consideración al Senado, se contempla un nuevo crédito fiscal para la producción de vehículos eléctricos.

La propuesta se refiere a entregar un monto de crédito fiscal, que ha sido calificada por la SE como discriminatoria, que puede llegar hasta los 12 mil 500 dólares para vehículos eléctricos ensamblados en EU y que cumplan con criterios de contenido doméstico mínimo; adicionalmente 500 dólares más para las baterías realizadas en ese mismo país.

Establece que a partir del 2027 sólo los vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos podrán ser elegibles para acceder a cualquiera de los montos del crédito fiscal.

Es un tema que se estará evaluando también con sus socios en la Organización Mundial de Comercio (OMC), con países como Canadá, Japón, Corea del Sur, la Unión Europea, Alemania, entre otros, ya que es una medida que podría llegar a resultar contraria a las obligaciones de Estados Unidos en dicha organización, resaltó Luz María de la Mora, subsecretaria de comercio exterior en la SE.

Asimismo, el crédito fiscal condiciona al ensamble final del vehículo eléctrico en instalaciones de Estados Unidos que operen bajo un contrato colectivo de trabajo sindicalizado y considera que los componentes y partes del vehículo contengan al menos 50 por ciento de contenido doméstico y que las celdas de las baterías que hayan sido fabricadas en ese país, informó De la Mora.

Ante ello, los condicionamientos a la producción están prohibidas en la OMC, agregó la subsecretaria.

De aprobarse la propuesta, generaría que algunas plantas decidan regresar a Estados Unidos porque bajo la oferta del crédito fiscal les conviene volver a ese país, agregó Clouthier.

En términos de migración, la Secretaria destacó que también se incrementaría de manera exorbitante la posibilidad de movilidad de la gente mexicana y centroamericana, entre otras naciones, a buscar mejores horizontes a Estados Unidos.

La iniciativa será discutida en el Senado de Estados Unidos el próximo 13 de diciembre.