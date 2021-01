Índex-Chihuahua renueva consejo directivo

Con el objetivo de trabajar para seguir haciendo de índex-Chihuahua un organismo líder y modelo a seguir, el ingeniero Román Rivas Hong, tomó formalmente el cargo de presidente del consejo directivo de Índex-Chihuahua, para el periodo 2021-2022.

Durante la Asamblea Anual en la modalidad hibrida, con invitados especiales y por plataformas virtuales, señaló que el 2020 fue un año complicado y, pero el 2021, aun y cuando se tiene un poco más de certidumbre hacia el futuro, tendrá tiempos difíciles ya que se aproximan eventos de gran relevancia como la implementación del T-MEC y los procesos electorales, por lo que se avecina un gran reto.

Ante industriales de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, autoridades estatales y municipales, dijo que este reto requiere de la participación de todos los asociados, por lo que demando su voluntad y aportación ya que es indispensable que todos aporten sus ideas y acciones para lograr el éxito.

El presidente de Índex-Chihuahua, dijo que, hablando de tiempos electorales, señaló que el organismo es y seguirá siendo un organismo apartidista, y si bien están interesados por la vía política, participaran en ella de acuerdo a los intereses de los agremiados.

Señaló que serán siempre respetuosos de las instituciones y buscando siempre el bienestar de las empresas, pero sobre todo de la sociedad.

Dijo que los resultados del sector seguirán contribuyendo al crecimiento de Índex-Chihuahua, y para ello cuenta con los miembros del consejo directivo.

En la Asamblea, el presidente nacional de Índex, Luis Manuel Hernández González, dijo que Chihuahua representa en el ámbito nacional una derrama de 12 millones de dólares de salarios por día, es el número más grande del sector manufactura del país, y este municipio participa con 3.0 mdd diarios.

Dijo que muchos países y estados quieren tener estas cifras y ese flujo viene del extranjero, por muy pocas empresas, unas seis mil 300 empresas de manufactura en México, el 0.3 por ciento de los RFC.

Indicó que son demasiados pocos y lo más difícil, es que hay ocasiones en las que no se ponen de acuerdo, por lo que se tiene el derecho de ponerse de acuerdo y trabajar.

Exhortó a los consejeros a trabajar y hacer este organismo mejor, para que crezcan las industrias en el país.

Indicó que nadie piensa que va a perder cuando va ganado, pero es necesario entrar a la parte política y entender cuál es el rol que deben jugar, no vamos a pelear, pero si defender con los empleos, manufactura y vocación que se creó a través de estos 60 años.

Esta vocación es envidiable para muchos países y se tiene en el vecino del norte un cambio de gobierno que el más interesado que funcione el T-MEC es ese país, porque el dinero tiene que fluir.

La esperanza que siempre se ha tenido, no es una estrategia, hay que definirla para que no se preocupe la última semana del mes si se va a dar o no el número.

Aquí la clave es hacer uniones con México, Estados Unidos, Canadá y China, porque ahí se mueve el dinero.

Otro elemento que se tiene a favor es que México siempre ha dependido del turismo, pero este año y el entrante, no se van a dar por cuestión de la pandemia, y se tendrá que depender de la manufactura; las remesas son otro elemento que no depende del gobierno y el caso del petróleo, ni se diga.

Ofreció apoyo incondicional para hacer las cosas bien y con poca gente, probablemente y se tendrán alianzas con la asociación de manufactura de Estados Unidos y la Cámara Comercio y que ayuden a replicar quienes son en Estados Unidos.

En el marco de la Asamblea, se brindó a reconocimiento especial a René Espinoza por su colaboración al Sector Aeroespacial y al presidente saliente Luis Carlos Ramírez López.

A su vez, el expresidente rindió un informe de labores donde destacó el aumento en asociados, programas sociales, de capacitación, la importancia del sector manufacturero en Chihuahua.

En tanto, la alcaldesa Angélica Granados Trespalacios tomó la protesta a los miembros del nuevo consejo directivo y ofreció todo el apoyo y trabajo de la administración municipal para que el consejo directivo pueda alcanzar sus objetivos.

A su vez, Jesús Mesta, como representante personal del gobernador del Estado, recordó que la industria maquiladora y manufacturera de exportación es uno de los principales motores de la economía del estado de Chihuahua, un importante generador de empleo y atracción de inversión extranjera.

Chihuahua ocupa el primer lugar de generación del empleo manufacturero de exportación en México y ha generado el 64% de los cinco mil 540 millones de dólares de inversión extranjera directa reportados en los últimos cuatro años.

Dijo que Chihuahua ostenta el primer lugar en exportaciones totales con 38 mil 625 mdd acumulados al tercer trimestre del 2020, siendo el 14.8% del total nacional.

Señaló que en el gobierno del Estado saben del potencial que este sector representa y por ello, deciden seguir trabajando de manera conjunta con este sector para su impulso y crecimiento, y para hacer frente a la competencia global es necesario ser productivos y eficientes.

Finalmente refrendo el apoyo del gobierno para el sector y agradeció los diversos insumos que dono el gremio para enfrentar aquí la pandemia, la cual no solo al estado, al país, sino todo el mundo.