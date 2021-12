Inducen a tomar crédito para amarrar auto nuevo

Reforma Reforma

Ciudad de México.- El mundo al revés.

Diversas agencias en el área metropolitana se aprovechan de la escasez de vehículos nuevos para rechazar pagos en efectivo en la compra de un vehículo, buscando obligar al cliente a adquirirlo sólo a través de un arrendamiento.

"Increíble, les dije: tengo el dinero, quiero pagar en efectivo. Y resulta que no, al contado no me venden la camioneta, sólo arrendada, y a través de ellos", comentó un cliente que cotizó una camioneta Hiace en una agencia de Toyota en San Pedro.

Historia idéntica a las de otros dos desilusionados compradores que cotizaron una SUV Toyota Highlander y una Kia Seltos.

Un sondeo realizado por Grupo REFORMA entre distribuidoras de varias marcas confirmó que los ejecutivos de venta, por instrucción de los concesionarios, desde hace un mes y medio empezaron a aplicar esta nueva política de inducir la compra del cliente.

Política particularmente usada en los vehículos de alta demanda y poco inventario, como las SUVs.

Lo anterior ocurre justo cuando están subiendo las tasas de interés. Apenas hace unos días el Banco de México aumentó la tasa de referencia en 50 puntos base, a 5.50 por ciento anual.

Sobre la nueva estrategia de distribuidores mexicanos, un vendedor de una agencia Kia explicó que la instrucción de sus jefes fue decirles a los clientes que si querían tener prioridad en la lista de espera deben tomar un crédito.

Como si esto no fuera suficiente, las tasas de los arrendamientos que ofrecen algunas marcas de vehículos son muy altas.

"Adquirí hace un año una Kia Seltos a través de un arrendamiento, pero lo coticé por mi cuenta, porque la tasa que me ofrecía la agencia era muy alta", refirió otro cliente.

Los vendedores consultados aclararon que si un cliente llega con un crédito bancario o de otra financiera, también se va al último de la lista junto con los que quieren comprar de contado.

"Ahorita no estamos haciendo ventas de contado, todo es con crédito o arrendamiento de la planta", dijo un ejecutivo de ventas de esa marca.

"Lo mismo pasa con agencias de otras marcas. Es natural, pues las ventas a crédito le dejan más ganancia a los dueños (distribuidores) y por eso promueven esto", explicó el vendedor.

En Toyota, otro vendedor comentó, por ejemplo, que la SUV Highlander tiene un plazo de entrega de 45 a 60 días y admitió que la orden del concesionario es evadir las compras de contado.

"Actualmente estamos vendiendo más que nada con nuestra financiera Toyota. Ya sea un crédito normal o arrendamiento de 12 a 48 meses, los dos opciones son con nuestra financiera", detalló.

"Como ya se vendieron demasiadas al contado, ahora debemos vender un determinado porcentaje del inventario a crédito. Y por el momento este es el inventario disponible".

Vendedores de la marca Nissan admitieron que están aplicando la misma medida.

Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, dijo desconocer que las distribuidoras estén llevando este tipo de prácticas.

Armando Soto, de la consultora automotriz Kaso, consideró improbable que lo que están haciendo las distribuidoras sea una instrucción que venga directamente de las marcas.

El artículo 58 de la Ley Federal del Consumidor establece que los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, entre otras, salvo por causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento y clientela.