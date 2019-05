Inhabilitan a 3 empresas ligadas a NAIM

Ciudad de México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a tres empresas que presentaron documentos fiscales alterados o falsos durante licitaciones para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, con lo que ya suman cinco casos de este tipo durante ese proyecto cancelado.

Jaguar Ingenieros Constructores, una de las compañías que más creció en el sexenio pasado, fue inhabilitada hoy para recibir contratos públicos durante 15 meses, y se le impuso multa de 604 mil 500 pesos, por presentar un documento alterado de cumplimiento de obligaciones con el Infonavit, durante el concurso para construir el Centro Intermodal de Transporte Terrestre (CITT) del NAIM.

La empresa, con sede en Naucalpan, formaba parte del consorcio que ganó el contrato de mil 242 millones de pesos para construir la Torre de Control de la nueva terminal, participa en las obras del Tren Interurbano México-Toluca, y desarrolló varios distribuidores viales y carreteras en el Estado de México.

Este martes fueron notificadas sanciones similares a las empresas Ingenieros y Asesores en Proyecto, Construcción y Supervisión, y Asesoría en Inversiones y Proyectos de Alta Tecnología (AIPAT), por presentar un documento falso de cumplimiento de obligaciones con el IMSS, y uno alterado sobre opinión positiva del SAT.

Ingenieros y Asesores, contratista de SCT desde hace años, lo hizo en el concurso para supervisar la construcción de los entronques sur del NAIM, mientras que AIPAT fue sancionada por la licitación para el CITT, en la que fue socia de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

En enero pasado, el consorcio español Avanzia Instalaciones recibió el mismo castigo, también por presentar un documento alterado del IMSS en el concurso para el CITT. Avanzia es filial de Grupo Cobra, a su parte de ACS, una de las mayores contratistas de Europa.

En 2017, ACS ganó un contrato de mil 34 millones de dólares para servicios de compresión a Pemex en la Sonda de Campeche, vigente hasta 2030, y en 2013, Pemex Refinación le adjudicó un contrato de más de 5 mil millones de pesos para modernizar la refinería de Cadereyta, el más importante de los últimos años.

El 8 de febrero, la SFP también inhabilitó 15 meses a la filial mexicana del grupo italiano Salini-Impreglio, que en 2017 compitió por el entronque de la Autopista Peñón Texcoco con el NAIM, valuado en 265 millones de pesos.

Las opiniones que Salini-Impreglio presentó sobre cumplimiento de obligaciones del SAT y el IMSS estaban alteradas o falsificadas.

En septiembre de 2018, la Función Pública abrió un procedimiento contra la socia de Salini-Impreglio, Consorcio Corporativo de Construcción en México, pero hasta ahora no ha sido inhabilitada.

Las inhabilitaciones pueden ser impugnadas en tribunales y no afectan los contratos previamente otorgados.

Quince meses a la congeladora

Jaguar Ingenieros Constructores

Avanzia Instalaciones

Salini-Impreglio Mexicana

AIPAT

Ingenieros y Asesores en Proyecto