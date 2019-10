Inicia VivaAerobús subasta de vuelos

Ciudad de México.- "El objetivo es seguir dando mayores posibilidades para el transporte aéreo. Con las subastas nuestro clientes podrán encontrar descuentos de hasta un 60 por ciento en vuelos que normalmente no estarían en promoción", comentó.

Una de las rutas que se empezó a subastar hoy fue un vuelo Ciudad de México-Puerto Vallarta.

Dicho trayecto tiene un precio regular de 2 mil 560 pesos, pero en la subasta arrancará con un precio piso de 1179 pesos, resaltó el director.

El objetivo será que el precio de compra no supere el regular, ya que de lo contrario no será atractivo para el pasajero, aclaró.

Velázquez describió que la subasta funciona como cualquier otra, pero cada pasajero deberá registrarse en el sitio web tras lo que conocerá la oferta hecha hasta ese momento por el vuelo de su interés.

Cada participante podrá mejorar la cifra, pero con montos ya preestablecidos, los cuales son de 20, 50 y 100 pesos y un mismo usuario puede subir la cifra las veces que lo desee durante el tiempo que dure el proceso.

Según la dinámica, en cada subasta habrá cinco ganadores, los que hayan hecho las mejores ofertas, y cada uno de ellos tendrá la opción de adquirir hasta cinco boletos para el mismo vuelo.

El director comercial detalló que algunas subastas durarán menos de una hora, pero en el caso de las que son de trayectos largos, la duración será de siete horas.

"Por ejemplo, en este momento la subasta que tenemos en vivo Ciudad de México a Las Vegas, le quedan cuatro horas. Las de hasta siete horas el motivo es porque es un viaje largo que debes planear y que probablemente quieres hacer con amigos.

"Buscamos que sea una opción permanente y además divertida, el ejemplo que te pongo Ciudad de México-Las Vegas, empiezas a jugar antes de que empiece el vuelo", mencionó.

Con esta nueva alternativa, la aerolínea también obtendrá información que le permitirá captar nuevos clientes, sostuvo el director.

Destacó que aquellos que no resulten ganadores en una subasta, pueden ser contactados a futuro por la aerolínea para ofrecerle un vuelo al precio de la oferta que hizo en su momento.

"Ya sabemos que un usuario que participó en la subasta de Las Vegas está dispuesto a pagar cierto precio por ir. Cuando la aerolínea tenga una oferta de ese precio lo podemos buscar", señaló.

Además, VivaAerobus pondrá en subasta vuelos de rutas internacionales que generalmente no se ofertan con promociones, lo que ayudará a que tengan un mayor crecimiento, expresó .

La previsión es que en 12 meses, contados a partir de hoy, del total de pasajeros que viajen en vuelos de la empresa, entre 10 y el 15 por ciento haya comprado mediante una subasta, resaltó.

Agregó que durante la fase de pruebas, que duró 15 días y en la que se ofertaron vuelos de cuatro rutas, entre ellas la Ciudad de México-Mazatlán, la aerolínea captó a 300 pasajeros con una promoción casi nula.