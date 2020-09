Inmigrantes afectados por la pandemia en EU están enviando aún más dinero a México

Los Angeles Times

Silvana Alaníz, propietaria del pequeño restaurante “El Rincón en San Ysidro”, trabaja desde el amanecer hasta el anochecer junto a toda su familia. Incluso su hija de 10 años ayuda a atender a la clientela, que a menudo espera en filas alrededor de la cuadra para el localmente famoso menudo de Alaníz.

“Tenemos cinco hijos y todos cocinan”, se rio. “Todos ayudan aquí. Pasan sus días de verano en este restaurante. Creo que esa es una de las razones por las que hemos sobrevivido".

Pero el restaurante apoya no solo a su familia en San Ysidro. Todos los meses, Alaníz, de 43 años, también envía dinero a su padre en México.

La pandemia de Covid-19 ha golpeado a muchos de los inmigrantes que transportaban mesas, recogían cosechas y estaban hombro con hombro en las fábricas. Pero muchos han seguido trabajando en lo que se consideran trabajos esenciales, aunque riesgosos. Y durante el verano, los inmigrantes mexicanos como Alaníz, que viven en Estados Unidos, enviaron a sus familias sumas récord de dinero, desafiando las predicciones de que, las llamadas remesas, se desplomarían, según publicó Los Angeles Times.

México recibió 3 mil 530 millones de remesas en julio, la mayor parte de Estados Unidos, un aumento del 7 por ciento con respecto al mismo mes de 2019, mostraron los datos del banco central de México.

Incluso cuando la tasa de desempleo en Estados Unidos se disparó al 14.7 por ciento en abril, y el Banco Mundial pronosticó que las remesas globales se reducirían en aproximadamente un 20 por ciento, los hispanos que trabajan en Estados Unidos desconcertaron a los economistas al enviar más dinero a México y Centroamérica que nunca, incluso más que antes de la pandemia.

En marzo, las remesas alcanzaron su nivel más alto desde que se inició el mantenimiento de registros en 1995, aumentando un 36 por ciento a 4 mil millones de dólares. Julio fue el tercer nivel más alto registrado, mostraron los datos del banco central.

Los fondos son una gran ayuda para la economía mexicana y las familias de bajos ingresos en todo el país, apoyando a aproximadamente 1.5 millones de familias, según el gobierno federal mexicano.

“Creo que, inicialmente, fue una sorpresa”, dijo Ismael Plascencia, director de negocios de la facultad de la Universidad Autónoma de Baja California, sobre el aumento de las remesas. “Pero tiene sentido. La gente en los Estados Unidos está muy preocupada por sus familias en México, por su salud, por eso están enviando más dinero.

“Los trabajadores de Estados Unidos hicieron un gran esfuerzo porque saben que sus familias en México no tienen acceso a buenos sistemas de salud”, agregó.

Alaníz, la dueña de El Rincón, dijo que, en la cultura mexicana, las familias no separan a sus seres queridos en tiempos de dificultad.

“Ésa no es una opción. Es por cultura, no hacemos eso. Para los mexicanos, para los hispanos en general; padres, familia, abuelos e incluso tíos, toda la familia permanece unida”, dijo. "Nos mantenemos juntos. Usamos la adversidad no para separarnos, sino para acercarnos".