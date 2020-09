Innecesaria reforma fiscal con cobro a grandes deudores: SAT

Reforma

Ciudad de México.- Raquel Buenrostro, titular del SAT, afirmó que es innecesaria una reforma fiscal en el país, pues el cobro de impuestos a grandes deudores permite tener la recaudación esperada y buenos números en las finanzas públicas.

"Con relación a lo que se tiene pensado para el futuro, de entrada lo que nos muestran los números es que no se requiere una reforma fiscal. Con los estimados que hay ahorita, el esfuerzo recaudatorio equivale al 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto, la última reforma fiscal que tuvo México se estimó en 2.5 sin reforma fiscal, sólo con actos de fiscalización, llegamos a lo esperado con la reforma fiscal.

"Entonces, por ese lado tampoco es preocupante hacer una reforma, porque yo creo que cuando se hacen las reformas pagan los mismos de siempre, el contribuyente cumplido es el que sigue pagando los cambios; en cambio, el que no paga, lo que paga de manera indebida, sigue no pagando impuestos. Primero, yo creo que hay que cobrarle a todos los que deben para que no sean los mismos de siempre los que nada más están pagando los impuestos, yo creo que todavía falta materia y camino que recorrer", comentó Buenrostro.

En conferencia en Palacio Nacional, la titular del SAT dijo que actualmente en el país existen 12 mil grandes contribuyentes, los cuales representan el 51% de toda la recaudación, y que hasta el mes de agosto, de ésos contribuyentes, únicamente 627 han pagado sus deudas a la Hacienda Pública.

"Hay aproximadamente 12 mil grandes contribuyentes. Durante este año se revisaron, al mes de agosto 627 contribuyentes, entonces todavía faltan muchos por revisar, entonces todavía tenemos margen para rato. De esos 627, sólo dos contribuyentes pasaron por un proceso de judicialización. Todavía nos faltan 11 mil 400 por revisar, es un margen considerable", señaló.

Buenrostro informó que en el periodo enero a agosto de este año se obtuvieron 60 mil millones de pesos más que el año pasado gracias a lo recaudado por las aportaciones de los grandes contribuyentes.

"La mayor parte de la recaudación está concentrada en las grandes empresas, por eso nosotros nos evocamos a revisar eso porque era más poquito y era más dinero. Aquí lo vemos por tipo de contribución, el crecimiento está muy claro en la parte de ISR, que tiene que ver con el esfuerzo que se hizo en los grandes contribuyentes, porque la revisión estuvo orientada mucho a las planeaciones y estrategias que hacen las grandes empresas para pagar menos ISR, y ahí se focalizó mucho la revisión y por eso el ISR es el que muestra un crecimiento.

"En enero-agosto de 2020, los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 2 millones 262 mil 508 pesos, superior en 59 mil 880 millones de pesos con relación al mismo periodo de 2019", mencionó la funcionaria.

La recaudación por parte de los grandes contribuyentes hasta agosto de este año fue de 77 mil 829 pesos, en relación a los 26 mil 461 obtenidos en 2019.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los contribuyentes por pagar sus deudas.

"Agradecer a los contribuyentes, es lo que nos da tranquilidad. Si no tuviéramos estos ingresos, tendríamos que recurrir al crédito y eso arruina al Gobierno y al pueblo; las deudas son ruina, además, son deudas que se heredan a las futuras generaciones", agregó.

Cae 16.6% recaudación por comercio exterior

El SAT reportó una caída del 16.6 por ciento en los ingresos tributarios generados por comercio exterior, como consecuencia de la pandemia por Covid-19.

De acuerdo con un informe de la institución, la recaudación obtenida entre enero y agosto de este año fue de 546 mil 495 millones de pesos; es decir, 89.2 mil millones de pesos menos que el mismo periodo del año pasado.

La reducción se registró por ingresos en materia de IVA, en -18.8 por ciento; de IEPS, en un 10.1 por ciento y de Impuestos al Comercio Exterior (ICE), en un 15.9 por ciento.

De acuerdo con el SAT, en contraste, las contribuciones internas registraron un incremento del 6.1 por ciento, lo que pudo compensar la baja actividad de comercio exterior.

En este caso, se registraron ingresos por 1 billón 706 mil millones de pesos, es decir, 149 mil millones más que el año pasado.

El ISR registró un aumento del 1.1 por ciento en términos reales, mientras que la recaudación por IVA, creció en un 39.6 por ciento. Sólo el IEPS registró una caída de 0.7 por ciento, en términos reales.