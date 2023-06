Insiste 4T: quieren alianza Banamex-BanBienestar

CDMX.- Aunque Citigroup decidió aplazar hasta 2025 la venta de Banamex por medio de la bolsa de valores, el Gobierno de México insiste en comprarlo e incluso está valorando en combinarlo con el Banco del Bienestar.

"El Secretario de Hacienda nos ha pedido evaluar los distintos escenarios en los cuales tal vez sería benéfico para México adquirir el banco", aseguró a Reuters el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.

México podría buscar una adquisición total o parcial de la unidad, sostuvo Yorio en una entrevista telefónica durante una visita oficial a Kuwait, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, en la que, dijo, busca impulsar los lazos comerciales, financieros y diplomáticos.

La semana pasada se frustró la negociación con Grupo México, que había considerado invertir 7 mil millones pesos.

El subsecretario señaló que México ya tiene diferentes bancos de desarrollo con los cuales se puede cruzar la conveniencia de asociación con Citibanamex.

El BanBienestar que ayuda a procesar los pagos de asistencia social del Gobierno y tiene unas 2 mil sucursales.

"Es un candidato natural para poder hacer el mejor uso de los activos y de la estructura de Banamex", dijo Yorio.

El acuerdo para vender Banamex a Grupo México fracasó debido a que las tensiones entre el conglomerado y López Obrador, que ya habían ido en aumento, estallaron luego de que el Gobierno tomó medidas para expropiar un tramo de una de sus líneas ferroviarias.

La disputa con Grupo México, junto con otras demandas gubernamentales sobre Citibanamex -incluyendo que permanezca en manos mexicanas y que no se permita a ningún nuevo propietario reducir costos a través de despidos- llevó a las dos partes a abandonar el trato, afirmaron las fuentes.

Afirman que Pemex puede con deuda este año... o Gobierno ayudará

Petróleos Mexicanos (Pemex) está en condiciones de hacer frente al resto de sus obligaciones de deuda de 2023 y se encuentra estudiando estrategias de refinancimiento para el próximo año, aseguró Gabriel Yorio.

El subsecretario añadió que el Gobierno también podría ayudar si fuera necesario.

"Pemex prácticamente ya ha cumplido entre 60 y 70 por ciento de los compromisos de la deuda de mercado que tienen para este año en 2023.

"En este momento no vemos un problema para que Pemex pueda cumplir con sus compromisos. No ha dejado de cumplirlos y no estamos viendo esto en el futuro cercano. Si fuera necesario, el Estado mexicano estará atrás de la empresa", afirmó.

Pemex tiene una deuda financiera de 107 mil 400 millones de dólares. Yorio dijo en abril pasado que la petrolera había pagado 6 mil millones de dólares en amortizaciones en 2023 y que tenía aún vencimientos por otros 2 mil 500 millones de dólares en el año.

"El principal reto es el refinanciamiento de la deuda de mercado, que actualmente está muy cara, cercana del 10.5 por ciento".