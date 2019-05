Instruyen a Pemex informar sobre Dos Bocas

Ciudad de México.- Pemex debe informar sobre el estudio de impacto ambiental y presupuesto del proyecto para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, instruyó el INAI.

En sesión del Pleno, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov explicó que tras una solicitud de información de un particular, la empresa informó que después de una exhaustiva búsqueda de la información solicitada no fue localizada.

Esto, argumentó, en razón de que la Gerencia de Desarrollo de Proyectos no es la responsable del proyecto y de la construcción de la refinería Dos Bocas en el Municipio de Paraíso.

"Desde la perspectiva de un servidor, el proyecto de Dos Bocas es de gran envergadura por el nuevo Gobierno y es de suma trascendencia e interés para la ciudadanía", puntualizó Monterrey Chepov.

En este sentido, a su consideración, no puede existir una obra en construcción, sin la documentación que justifique el impacto ambiental y presupuesto.

"De por sí este asunto ha cobrado una especial relevancia en la vida pública del País al ser una obra estandarte del nuevo Gobierno, incluso, hace algunos días el Presidente de la República informó a la ciudadanía que a pesar de haberse declarado desierta la licitación, la obra va y cuenta con los recursos económicos para llevarse a cabo", subrayó el comisionado.

Del análisis realizado se determinó que, si bien es cierto que el sujeto obligado arguyó que el proyecto en cuestión es responsabilidad de Pemex Transformación Industrial, lo cierto es que, aún y cuando se trate de proyectos de sus empresas subsidiarias, Petróleos Mexicanos es el encargado de dirigir la estrategia integral de alianzas y nuevos negocios, así como definir y proponer las directrices, prioridades, criterios y mecanismos generales para tal fin.

En la presentación del proyecto de Dos Bocas se explicó que generaría 23 mil empleos directos, 112 mil indirectos y tendrá una capacidad de 340 mil barriles por día.

El terreno donde se pretende llevar a cabo la construcción de la refinería está integrado por 400 hectáreas que resentirán un impacto ambiental considerable y que para el INAI también deberá hacerse público.

El pleno del INAI determinó modificar la respuesta de Pemex y le instruyó hacer una nueva búsqueda en todas sus unidades sobre lo solicitado.