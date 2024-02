Interponen queja laboral contra Tequila Patrón

Foto: Bloomberg / Tequila Patrón está ubicada en Atotonilco, Jalisco.

Cd. de México.- Tequila Patrón fue denunciada bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debido a que ha llevado a cabo despidos masivos de empleados que decidieron unirse al Sindicato Nacional de Trabajadores del Ramo de Ventas y Servicios en General (Sinatrave).

La queja laboral contra la empresa ubicada en Atotonilco, Jalisco, fue ingresada el 28 de febrero ante el Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

Alfonso Delgado, líder del Sinatrave, comentó en entrevista que la empresa ha corrido alrededor de 200 de sus afiliados por negarse a pertenecer al sindicato "de casa".

Añadió que han sufrido violaciones a sus derechos laborales por parte de la dirección general de la empresa con la complicidad del sindicato titular del contrato colectivo, el Sindicato Javier Pineda Serino de la Industria Alimenticia de la República Mexicana (CTM).

Delgado comentó que en un primer momento se despidieron a 50 personas, pero el pasado 16 de febrero separaron de su cargo a otras 150 personas.

"La empresa empezó a realizar con su sindicato de casa un recorrido por las áreas de producción coaccionando a los trabajadores para que se afiliaran a su sindicato so pena de despedirlos si no lo hacían; incluso convencieron a algunos trabajadores para que se reafiliaran con ellos, y a los que no lo hicieron los despidieron, que eran los que estaban adheridos a nosotros", manifestó.

Delgado relató que interpusieron una prequeja contra la empresa ante representantes del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, quienes consideraron que hay elementos para hacer válida la queja.

De tal forma que, como parte de la investigación, uno de los agregados laborales de la Embajada de Estados Unidos visitará la empresa la próxima semana, además de entrevistar a trabajadores que fueron despedidos.

Por otro lado, el líder de Sinatrave señaló que la Secretaría del Trabajo (STPS) está proponiendo una reunión conciliatoria entre la empresa y el sindicato.