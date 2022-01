Jóvenes pagarían impuestos por sus 'domingos'

Reforma

Ciudad de México.- Los jóvenes que se den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) deberán pagar impuestos por apoyos recibidos de terceros, advirtió Miguel Ángel Tavares, vicepresidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó ayer vía comunicado que no aplicará sanciones a jóvenes mayores de 18 años por no inscribirse al RFC, obligación fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2022.

Además, aseguró que la incorporación al RFC y, la obtención en conjunto de la e.firma (firma electrónica), no implican que estén obligados a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones, a menos que ya realicen alguna actividad económica.

"(Sin embargo), el joven se puede ubicar en algún supuesto de discrepancia fiscal, por ejemplo, si recibe dinero de sus padres, no pasa nada, se puede presumir que son donativos (y no generan impuestos).

"Pero si tiene donativos de un familiar que no sean de padres o abuelos, como el padrino, sin una línea consanguínea, en este supuesto, se puede presumir que sale de la definición de donación y por lo tanto tendría técnicamente la obligación de pagar sus impuestos", aseveró.

Aclaró que esto se soporta en la Ley de Impuesto Sobre la Renta, donde no existe disposición alguna en la que se exima el cobro de impuestos por recibir estos recursos.

Al darse de alta en el RFC, los jóvenes adquieren obligaciones fiscales y si no tienen manera de probar que sólo son apoyos económicos, técnicamente deben tributar, aseveró.

Además, el SAT refiere que los jóvenes que no tienen una actividad económica no serán acreedores a una sanción por no inscribirse al RFC, pero quienes ya la realicen sí podrán ser multados, comentó.

"Lo dijo exactamente con esas palabras el SAT 'si no realizan ninguna actividad económica', entonces, puede ser que se realice una actividad de forma activa como un puesto de aguas frescas, pero también se puede generar una actividad de forma pasiva por el domingo que le da la tía o el padrino a ese joven", señaló.

Por otra parte, si un joven hereda un edificio o depósitos bancarios, deberá pagar impuestos.

"Y ahora ya siendo mayor de edad, por supuesto que tiene que pagar impuestos. Entonces, tanto por el fallecimiento de los padres y herencias otorgadas como por el domingo del padrino, son actividades pasivas que modifican la situación patrimonial del joven contribuyente y con eso, tiene que pagar impuestos", aseveró.

Adicionalmente, los jóvenes que reciben becas, deben pagar impuestos porque en la Ley de Impuesto Sobre la Renta no se exime este cobro, precisó Tavares.

Para el fiscalista, el SAT informa mediante comunicados que no habrá sanciones ni pago de impuestos para incentivar la inscripción de jóvenes mayores de 18 años al RFC, pero hay excepciones que es necesario tenerlas claras.