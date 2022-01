Juarenses ‘se aprietan el cinturón’

Archivo / El Diario de Juárez / Además de las alzas en precios, supermercados presentan desabasto de productos

Ante el alza de precios en productos de canasta básica como el limón, huevo o aceite, los juarenses se han visto obligados a reducir sus gastos al momento de acudir a hacer las compras. Si bien no han dejado de adquirir ciertos artículos, sí han disminuido la cantidad de los mismos.

“Llevo mucho menos cantidad. Antes sí compraba como kilo y medio de limón y ahora llevo abajo de medio kilo, está casi a 80 pesos… y el aguacate ni se diga, no he dejado de comprar cosas porque se necesitan, pero sí compro menos. Ya las cosas están muy caras, a veces voy a otra tienda, pero los precios son muy parecidos, es demasiado lo que tenemos que pagar, es exagerado el mandado, el aceite, el huevo, la leche… todo está muy elevado”, comentó Alma al salir de una cadena de supermercados local en el sector de la avenida Valle del Sol.

El kilo de limón en Ciudad Juárez alcanzó los 79.99 pesos, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); un precio no visto al menos en los últimos tres años y que es casi el triple de lo que costaba dicho fruto al cierre del año pasado.

Por otra parte, productos como el aguacate alcanzaron esta semana en la ciudad un precio de 85.99 pesos por kilo, la cebolla blanca registró un tope de 42.90 pesos, el chile serrano tuvo un precio máximo de 47.90 pesos, el chile jalapeño se vendió a 30.90 pesos, el tomate a 32.90, mientras que el litro de leche rozó los 26 pesos. La docena de huevo rondó los 35.50 y el litro de aceite se ofrecía hasta en 51.60 pesos, según datos de la Profeco.

“Sí han subido los precios, sobre todo en aquellas frutas que no son de temporada, pero el huevo, el limón… sí están más caros, pero son algo que siempre necesito”, comentó Viviana.

Por su parte Elvia, quien salía de hacer las compras en una sucursal de una cadena nacional de supermercados, ubicada sobre el bulevar Francisco Villareal y Gómez Morín, destacó no sólo el alza en los precios, sino la escasez en algunos de los productos. “Tenemos que llevar menos mandado: si antes me llevaba un kilo de limones, ahora traigo medio, sin embargo, aquí no hay. También el huevo, el aceite y la mayoría de las cosas están tan caras que tenemos que destinar hasta el doble”, dijo.

En el caso del limón, la Secretaría de Economía (SE) informó que entre la segunda semana de 2021 y el mismo período de este año, el costo promedio del cítrico pasó de 15.90 a 75 pesos por kilo en las centrales de abasto, aunque en los mercados y recauderías llegó hasta 80 pesos.

