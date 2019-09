Justifican contratos sin licitar por trámite en SHCP

Ciudad de México.- El organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) argumentó que no realizó licitaciones en el primer semestre del año porque fue hasta junio que consiguió su registro como contratante.

Por ello, justificó, "tuvo que tomar medidas emergentes" para atender el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, para la cosecha primavera-verano.

Esa dependencia se creó el 18 de enero de 2019 por decreto presidencial para dar inicio con la compra de frijol y maíz, pero fue hasta marzo que se oficializó.

"Es hasta el mes de abril cuando se obtiene el Registro Federal de Contribuyente de Segalmex, fecha en la que se pudieron iniciar los trámites administrativos para su registro como ente contratante en CompraNet, administrado por la Secretaría de la Hacienda", argumentó.

"Siendo hasta el mes de junio del presente año que se logra el registro como Unidad Contratante, lo que materialmente imposibilitó al organismo para celebrar procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas en fechas anteriores".

En una ficha informativa enviada a REFORMA, el organismo apuntó que el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público autoriza a cualquier dependencia a recurrir a la adjudicación directa cuando no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido.

Bajo ese mecanismo, detalló, adquirió 99 mil 459 toneladas de frijol, correspondientes a la cosecha 2018, a 14 mil 710 productores de Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.

Esto representó un monto para pequeños y medianos productores de mil 438 millones 318 mil 371.

Sin embargo, aclaró, se detectó que el productor realizó la entrega de su cosecha en empaques inadecuados para su correcto almacenamiento, por lo que se compraron los costales blancos, por ello el gasto de 271 millones de pesos.

Mientras que las tarimas eran indispensables para los centros de acopio en Zacatecas, Durango, Chihuahua y Nayarit, y las que existían en el mercado no reunían las condiciones necesarias, de ahí el gasto de 199 millones de pesos.

Por otra parte, señaló que en el arrendamiento de vehículos tuvieron que ampliar los contratos existentes entre las empresas Casanova Rent y Lumo Financiera del Centro y Liconsa y Diconsa.

Una vez que obtuvieron el registro, explicó, se licitó ese servicio, que costará 3 mil 600 millones de pesos.

"El pasado 12 de septiembre concluyó el proceso de presentación de propuestas y está en vías de emitir el fallo correspondiente programado para el 20 de septiembre", añadió.

"El servicio de arrendamiento vehicular permitirá eliminar el gasto de mantenimiento ejercido en la actualidad por Segalmex para su flota propia, mismo que representa hasta el 25 por ciento del costo de sus operaciones logísticas".