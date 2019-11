La inversión no está creciendo: Citi

Ciudad de México.- En el norte del País hay inversión, sin embargo, no está creciendo, declaró Ernesto Torres, CEO para Citi de América Latina.

Luego de su discurso en una conferencia para anunciar la apertura del Foro Valparaíso, el banquero fue cuestionado sobre si el asesinato de miembros de la Familia LeBarón y los eventos de violencia en Culiacán han afectado las inversiones en la región.

"No lo puedo ligar directamente a la falta de seguridad o no, lo que sí es un hecho es que está habiendo inversión, pero no está creciendo ni la pública ni la privada.

"Es muy importante que la inversión empiece a crecer, para lo cual estos proyectos de infraestructura que se anunciaron, se autoricen y se lleven a proyectos que sean financiables. Es muy importante que eso suceda" respondió.

Torres Cantú, que hasta hace unas semanas se desempeñaba como director general de Citibanamex, expuso que es importante que los 15 proyectos de infraestructura que el Gobierno y la iniciativa privada planean presentar las próximas semanas, se aterricen en un solo proyecto ejecutivo que sea financiable.

Consideró que al haber más inversión y al ratificar el T-MEC, se eliminaría la incertidumbre para los inversionistas.

Sobre los asesinatos de miembros de la familia LeBarón y los actos de violencia en el norte del País, comentó que para toda la sociedad es importante que se avance en resolver cada uno de los casos y en que haya consecuencias para quien resulte responsable.

"En este y en cualquier otro de los casos. No puede haber impunidad y es muy importante que los casos que agreden a la sociedad tengan consecuencias", indicó.

El banquero mencionó que entre más cerca están los inversionistas de algún evento de inseguridad más afectación tienen.

"Por eso es tan importante que se haga justicia en este y en otros casos", reiteró.

Durante su discurso, Torres Cantú se refirió a la entrada en vigor del Cobro Digital (CoDi), un servicio que desde un inicio se planeo que fuera sin costo.

"No hay manera de que avancemos como País, en una bancarización y formalización si no hacemos que el costo de entrada sea cero.

"Y créanme que eso tiene un costo muy importante para la infraestructura del banco, pero el beneficio para el País es muchísimo mayor que nada más en el corto plazo", comentó.