La minería moderna protege al medio ambiente

Con el objetivo de que la población tome en cuenta que la minería del pasado es historia y que la del presente es moderna, responsable con la salud y seguridad de sus colaboradores y con las comunidades donde realiza sus actividades; protege el ambiente inició la edición Expo México Minero en la Plaza del Ángel de la ciudad de Chihuahua, dijo hoy Rafael Rebollar presidente de México Moderno.

Durante su interesante en la ceremonia de inauguración de esta exposición que estará vigente hasta el próximo domingo 31 de abril.

Destaco que la minería es el primer eslabón de todas las cadenas productivas y es necesaria para el desarrollo de México.

Indico que se tiene ahora una edición más de la Expo México Minero que continúa su andar por la República Mexicana difundiendo, de manera didáctica y lúdica, las buenas prácticas de la minería.

Agradecio al gobierno estatal y al ayuntamiento de Chihuahua; gracias a la Asociación de Ingenieros de Minas, a la Cámara Minera de México, al Cluster de Chihuahua; a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a todos los que hicieron posible que la Expo México Minero llegue por primera vez a esta bella ciudad de Chihuahua, que tiene una histórica vocación minera.

Indicó que México Minero ha estado presente en Zacatecas, Guanajuato, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora y Guerrero y ha llevado actividades interactivas a estadios deportivos, ferias, universidades, plazas públicas.

La Expo México Minero está dirigida a todo público, pero son los niños quienes más la disfrutan.

El lema: “Todo tiene un inicio, todo inicia con la minería”, tiene como objetivo crear consciencia en todos sobre la importancia de nuestra actividad: La Minería. Y es que si miran a su alrededor se darán cuenta de ello: Los transportes, las computadoras, los teléfonos, la maquinaria, los dispositivos médicos, las herramientas y muchas de las cosas que se usan todos los días están fabricadas de los minerales que son explorados, encontrados, extraídos y refinados por cientos de miles de colaboradores que participamos en ésta importante industria.

Por eso, se busca que se valore, apoye e impulse esta importante labor, que se reconozca el trabajo de los mineros a partir del valor que generamos en todos los ámbitos, el económico, el social y el ambiental, pero no podemos hacerlo si no lo conocemos, si no lo comunicamos.

Así que, desde 2015, en México Minero se ha dado a la tarea de dar a conocer el verdadero rostro de la minería.

"Queremos que la gente se dé cuenta que la minería del pasado es historia y que la minería del presente es moderna, responsable con la salud y seguridad de sus colaboradores y con las comunidades donde realiza sus actividades; protege el ambiente y está comprometida con el desarrollo nacional. La minería es el primer eslabón de todas las cadenas productivas y es necesaria para el desarrollo de México".

Indicó que todo eso lo podrán constatar en este espacio que estará abierto hasta el próximo domingo primero de mayo, de 10 de la mañana a las 8 de la noche, donde disfrutarán de actividades divertidas con las que conocerán cómo la minería genera empleos dignos, de calidad y bien remunerados, pero sobre todo contribuye con el progreso y el bienestar social.

Dijo esperar que los visitantes se diviertan y que aprendan más de esta fascinante actividad económica imprescindible para nuestro presente y nuestro futuro.

Sean todos bienvenidos a la Expo México Minero Chihuahua 2022.

A su vez el presidente de la Cámara Minera de México, destacó la importancia del sector minero de Chihuahua.

Destacó que la mineria tiene un importante avance tecnológico y ofrece los empleos mejor pagados.

Indicó que el valor de la minería en México ronda los siete mil millones de pesos.

A su vez, Ruben del Pozo, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalúrgistas y Geólogos de México, indicó que minería se encuentra en todos los ámbitos de la vida, en la casa, escuela trabajo, calles y edificios, en todos lados.

Apuntó que la minería es una industria moderna y ofrece empleos estables y bien remunerados.

Agregó que en Chihuahua, se tiene muchas cadenas productivas gracias a la mineria.

Invito a la población a visitar la Expo México Minero para conocer de manera ludica todo lo que se hace en la minería.

En tanto, Efraín Alva Niño, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, informó que se requiere impulsar toda la proveeduría en la industria minera.

Dijo que la Expo México Minero es uno de los mejores instrumentos de difusión de lo que se tiene en la minería.

Planteo que en la medida de que se promueva la información real de la industria es que se puede tomar las mejores decisiones para el desarrollo del sector y por ende de las comunidades y entidades donde se desarrolla esta industria.

En tanto, Gustavo Ramonet, director de Minería de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico agradeció a la Camimex, a la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalúrgistas y Geólogos por este tipo de eventos y de la XIII Conferencia Internacional de Minería, que hizo brillar de nuevo a Chihuahua en la minería.

Apunto que más allá de la abandona que genera la tierra.

Indicó que el tema es dejar de ver el.pasado, de ka producción y abundancia, sino mostrar interés a la situación actual del país.

Que se vea a las minería y aunque otros tengan sus datos.

Finalmente dijo que espera que la situación de la minería mejore y se valore más al sector.