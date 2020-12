La peor cuesta de enero de la historia del país se prevé este 2021

México.- La cuesta de enero de 2021 será la más complicada en la historia del País, debido a la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 y el cierre de comercios y actividades no esenciales, coincidieron diversos organismos.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco- Servytur), José Manuel López Campos, señaló que es común que cada temporada llegue la cuesta de enero.

Sin embargo, debido a la situación que atraviesa el País, ocasionada por la pandemia de coronavirus, consideró que ésta “va a ser la peor que tendremos desde que se tenga registro”.

El cierre de comercios, tanto temporales como definitivos en Ciudad de México y Estados de México, provocó desempleo, “por lo que la cuesta de enero”, agregó “será muchísimo más pronunciada de lo que hemos tenido en años anteriores o en toda la historia del País”.

Según la publicación de Milenio, López Campos indicó que no hay motivos para que las empresas aumenten los precios de sus productos, ya que hay una baja demanda y apoyo del sector privado.

En esto coincidió también el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, en que los precios no deben aumentar para enero del próximo año.

“En general he percibido una conciencia clara de la situación que estamos viviendo en el mundo, entonces, yo me imagino que la cuesta costará menos, porque el verdadero problema de la cuesta de enero es volverse loco en diciembre, no ser un consumidor razonado en diciembre”.

El titular de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, mencionó que la relajación de medidas sanitarias provocará que la cuesta de enero se prolongue por más de dos meses.

