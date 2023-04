Las cadenas de suministro han cambiado para siempre

Agencia Reforma

Nueva York, EU.- Cuando una medida de las tensiones en las cadenas de suministro globales cayó a principios de este año a niveles vistos por última vez antes de la pandemia de Covid-19, señaló a algunos que la escasez de productos, los cuellos de botella en los puertos y los trastornos en los envíos de los últimos tres años habían terminado y que se perfilaba una nueva era de estabilidad.

Pero los expertos de la industria dicen que un "regreso a la normalidad", como describió en febrero el Banco de la Reserva Federal de Nueva York a su Índice de Presión a la Cadena de Suministro Global, no significa que las empresas estén volviendo a las cadenas de suministro convencionales.

En lugar de ello, dicen académicos y consultores, las experiencias durante la pandemia, junto con los cambios geopolíticos, están llevando a cambios más amplios y potencialmente duraderos en la forma en que las empresas manejan el flujo de bienes, desde el abastecimiento de materias primas hasta la fabricación y distribución.

Los cambios se están dando en las fábricas de India, las plantas de ensamblaje de automóviles en el norte de México, los puertos desde el sureste de EU hasta el este de África y las minas de minerales en Canadá y Suecia. Allí, las empresas están implementando disciplinas como la resiliencia, la regionalización y la diversificación de proveedores que asumieron un primer plano al lidiar con los graves trastornos que iniciaron a principios del 2020.

"Se han eliminado algunas tensiones, hay menos escasez de suministros y las cosas son mucho menos frenéticas, pero definitivamente no hemos vuelto a la normalidad", aseveró Patrick Van den Bossche, socio y líder de práctica de análisis global en la consultora Kearney.

Diversificación de fuentes de suministro

Los cambios en la superficie incluyen una menor dependencia de Asia, particularmente de China, y el uso de más tecnología de automatización para mantener en funcionamiento las líneas de ensamblaje y las operaciones de almacenamiento.

Apple Inc. está trasladando parte de la producción de teléfonos inteligentes de China a India, el fabricante de juguetes Mattel Inc. figura entre las empresas que están expandiendo sus operaciones en México, e incluso un fabricante chino, Hisense Co., busca fabricar electrodomésticos en México para el mercado estadounidense.

Pero hay cambios más duraderos, señalan los expertos, que afectarán de manera más amplia la forma en que las empresas obtienen sus materias primas y piezas, dónde producen los artículos y cómo envían los productos terminados a los consumidores. En conjunto, los cambios marcan el cambio más considerable en la forma en que se manejan las cadenas de suministro desde que la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en el 2001 marcó el inicio de una nueva era de globalización.

Los expertos indican que las cadenas de suministro post pandemia se están construyendo con un enfoque en la regionalización, con la producción más cerca de donde las empresas esperan vender sus productos. Las empresas también están tomando medidas para expandir su base de proveedores en todo el mundo, alejándose de un abastecimiento único, y están agregando automatización a todo.

"El alejamiento de China, teniendo que rehacer las cadenas de suministro de manera que se tengan múltiples cadenas de suministro locales, en realidad apenas comienza. Las empresas todavía están tratando de averiguar cómo funciona esto", dijo Van den Bossche.

Riesgos vs. recompensas

Rick Gabrielson, consultor y ex ejecutivo senior de transporte de Target Corp. y Lowe's Cos., mencionó que muchas empresas están analizando detenidamente sus estrategias de abastecimiento, incluyendo si tienen una gran concentración de bienes o componentes provenientes de un solo país o un solo proveedor.

Tener múltiples proveedores agrega costos, pero Gabrielson señaló que las empresas tienen que sopesar esos costos contra el potencial de futuros trastornos.

"Tienes que preguntarte, ¿cuál quieres? ¿Vamos a minimizar el riesgo para accionistas y clientes o vamos a minimizar costos? Esta es la conversación que se está dando, pero el cambio no ocurre de la noche a la mañana", destacó.

Heidi Landry, directora de adquisiciones de tecnología médica en Johnson & Johnson, señaló en el Simposio de Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad de Pittsburgh en marzo que la compañía de productos para el cuidado de la salud está tratando de evaluar mejor los riesgos en su red global de proveedores a raíz de los trastornos por la pandemia. El programa, dijo, tiene como objetivo "mantener una base de suministro continuo y manejar el riesgo para permitir el acceso global a medicamentos y equipos que salvan vidas".

Nuevas divulgaciones regulatorias

Las crecientes normas ambientales y el esfuerzo de las empresas por reducir su huella de carbono está complicando el esfuerzo por diversificar las fuentes de suministro.

En EU, la Comisión de Bolsa y Valores está proponiendo planes para exigir que las empresas divulguen no sólo sus propias emisiones de carbono, sino también las de sus proveedores y los proveedores de sus proveedores, lo que se conoce como emisiones de Alcance 3.

La mayor víctima en las estrategias de la cadena de suministro durante la pandemia puede haber sido el principio justo a tiempo que ha predicado inventarios esbeltos para reducir costos y mejorar la eficiencia en las cadenas de suministro.

Después de una prolongada escasez de productos y paros en las fábricas desde Vietnam hasta el medio oeste de EU debido al desabasto de partes, empresas desde Nissan Motor Co. hasta PepsiCo Inc. han dicho que el enfoque en las cadenas de suministro hipereficientes puede estar disminuyendo a medida que más empresas reconocen el valor de las existencias de reserva.

Gabrielson dijo que las empresas se adaptarán con el tiempo, adquiriendo más inventario de respaldo mientras manejan el riesgo de otras maneras, como agregar múltiples proveedores.

Una mayor regionalización de la producción también ayudará a minimizar los riesgos de escasez porque las líneas de suministro no son tan largas, indicó.

'La lección más importante'

Yossi Sheffi, director del Centro de Transporte y Logística del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), mencionó que la adopción acelerada de tecnología durante la pandemia, al apresurarse las empresas a fabricar y enviar productos más rápidamente, tendrá un impacto duradero en las cadenas de suministro.

Pero el mayor impacto vendrá, dijo, a medida que las empresas evalúen cómo respondieron a la situación y cómo se adaptaron.

"Aprendieron muchas cosas que no creían que fueran posible. Esto significa que las empresas pueden hacer más de lo que pensaban que era posible", destacó Sheffi. "Han aprendido a ser ágiles, y esa puede ser la lección más importante".