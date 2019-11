Libra Netflix lanzamiento de Disney+

Estados Unidos.- Datos internos de Netflix sugieren que el gigante del streaming aún no se ha visto afectado por el lanzamiento de los servicios rivales de Walt Disney y Apple, según una persona con conocimiento del tema.

La cantidad de clientes que cancelaron Netflix no se ha acelerado tras el debut de esos servicios, dijo la persona, quien pidió no ser identificada porque la pérdida de suscriptores de la compañía es información privada.

Datos externos de las búsquedas de Google y del rastreador de mercado Sensor Tower han corroborado la idea de que Netflix se mantiene firme, según Credit Suisse Group AG. Pero esas medidas se centran más en si la compañía todavía está atrayendo nuevos clientes, en lugar de perder los que ya tiene.

Wall Street ha estado observando de cerca para ver cómo las nuevas plataformas de streaming, particularmente la de Disney, afectarán el dominio de Netflix. El servicio Disney+ atrajo a 10 millones de suscriptores a un día de su lanzamiento en América del Norte, un ritmo que superó las predicciones de los analistas.

Los primeros resultados refuerzan el argumento de Netflix de que hay espacio para muchos competidores, y el éxito de los nuevos rivales no será un contratiempo para la compañía.

Muchos clientes estarán de acuerdo tanto de pagar 7 dólares por Disney+ como 13 dólares por Netflix al mes, a medida que se alejan de los paquetes de cable y satélite.

Si bien es poco probable que los suscriptores cancelen Netflix el mismo día en que se registran en Disney+, pueden decidir más tarde que no necesitan ambos, lo que llevaría a una mayor rotación. Y más servicios se dirigen al mercado, incluidos Peacock de Comcast Corp. y HBO Max de AT&T Inc.

Miedos de desaceleración

Los inversionistas de Netflix tienen otras razones para preocuparse. La compañía ha añadido menos clientes de lo que pronosticó en los últimos dos trimestres, y probablemente registrará menos clientes en 2019 que hace un año.

Los ejecutivos de Netflix han minimizado los temores de una desaceleración, atribuyendo las deficiencias al desafío de las previsiones y un reciente aumento de precios. Sin embargo, reconocieron que la nueva competencia puede tener un pequeño rol.

La compañía con sede en Los Gatos, California, todavía está en camino de agregar más de 25 millones de clientes por segundo año consecutivo, todo mientras aumenta el precio promedio que pagan esos clientes.