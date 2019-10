Librará advertencias 30% de alimentos

Ciudad de México.- Casi 30 por ciento de los alimentos y bebidas ultraprocesados no necesitará sello de advertencia, según el análisis realizado a alrededor de 20 mil productos, señaló Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

"Una gran cantidad de productos disponibles en el supermercado y mercados no van a tener sello. Los que van a tener sello, son tan procesados que tienen ingredientes (como azúcar, sal y grasa) en cantidades muy altas", precisó en entrevista.

Señaló que 26.7 por ciento no requerirían sello, 15.6 por ciento requeriría sólo un sello de advertencia, 31.6 por ciento necesitaría dos sellos y 26.2 por ciento necesitarían tres sellos o más.

Para realizar el análisis, dijo, encuestadoras recorrieron, en los dos últimos años, supermercados, tiendas de autoservicio, mercados y tienditas para obtener la información de las etiquetas de los producto, además de que se creó una aplicación móvil.

Barquera aseguró que en todos los grupos de alimentos y bebidas ultraprocesadas hay opciones saludables.

"En las sopas hay las que son saludables, hay botanas y bebidas saludables", indicó.

Los ingredientes culinarios como sal, azúcar y aceite, precisó, no tendrán sello.

En el caso de la sardinas, por ejemplo, que tienen sodio de manera natural, no se etiqueta.

"A las sardinas enlatadas que les añaden exceso de sal y grasa y no quedan saludables, las personas tienen derecho a saberlo. Hay muchas sardinas entomatadas que sólo tienen el sodio natural y no tendrían ningún problema.

"El sello es para productos con ingredientes añadidos (en alimentos y bebidas). Una fruta que de forma natural es muy dulce, no dirá 'exceso de azúcar'", insistió.