Lidera Nasdaq avance en Wall Street

Ciudad de México.- Las acciones de tecnología lideraban un repunte en Wall Street, mientras que los bonos del Tesoro tenían su mayor alza desde junio debido a que una elección estadounidense demasiado reñida eliminaba las expectativas de un proyecto de ley de gasto federal masivo.

Tras la apertura de la Bolsa de Nueva York, los contratos del índice tecnológico Nasdaq cotizaban con un alza de 2.52 por ciento, en los 11 mil 450 enteros, seguidos por los del S&P 500 que avanzaban 1.60 por ciento y los del Dow Jones, que operaban en los 27 mil 730 puntos tras subir un 0.89 por ciento.

Las acciones subían luego de los últimos reportes en una elección aún por definir, pero que mejoraban las posibilidades de una victoria de Joe Biden.

En México, el índice accionario de la Bolsa Mexicana de Valores operaba con una ganancia de 0.1 por ciento, a 37 mil 502.65 unidades, minutos después de la apertura.

Los mercados operaron volátiles más temprano, ya que los resultados de las elecciones mostraron que será una competencia reñida.

Con la incertidumbre en alto, los operadores parecían estar volviendo a algunas de las operaciones más confiables de los últimos años: apostar a que las acciones de tecnología subieran, las monedas en los mercados emergentes cayeran y los rendimientos de los bonos, que se mueven a la inversa de los precios, cayeran.

Trump dijo a sus seguidores que creía que había ganado las elecciones. Acusó a los demócratas de tratar de "privar del derecho al voto" a sus votantes y prometió presentar una petición a la Corte Suprema, aunque no dio más detalles. Anteriormente, Biden dijo a sus partidarios que sigue siendo optimista sobre el resultado.

"Nos espera un largo camino aquí", dijo Jon Jonsson, gerente de cartera de renta fija de Neuberger Berman Group. "Al mercado no le va a gustar la incertidumbre".

El Presidente ganó Ohio, Iowa, Texas y el premio clave de Florida, mientras que Biden hizo una votación electoral en Nebraska y ganó Arizona, la primera vez que el estado ha optado por un candidato presidencial demócrata desde 1996. Eso estableció un enfrentamiento en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que, junto con estados como Georgia y Carolina del Norte, aún no fueron llamados.

Thomas di Galoma, director gerente de negociación de tipos de Seaport Global Securities en Nueva York, dijo que no estaba sorprendido por la volatilidad que se extendía por los mercados, ya que los inversionistas no están viendo la barrida demócrata por la que habían estado apostando. "Quiero ver esto resuelto", dijo.

La perspectiva de un estancamiento en el Congreso, que puede complicar el cálculo en torno a un mayor estímulo fiscal, también hizo bajar los rendimientos de los bonos del Gobierno. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 0.811 por ciento después de rondar los máximos de cinco meses a principios de la noche.

Por lo general, las acciones suben independientemente de quién tenga el control en Washington, pero la trayectoria de las políticas que afectan todo, desde la energía hasta el cuidado de la salud, puede determinar qué sectores lideran el camino. El S&P 500 ha subido un 4.3 por ciento este año.

En las últimas semanas, muchos estrategas de Wall Street se habían unido en torno a las predicciones de que Biden ganaría la carrera presidencial y que los demócratas potencialmente tomarían el control del Congreso. En sus estimaciones, eso daría lugar a un amplio paquete de estímulo fiscal, que ayudaría a beneficiar a las acciones en general, así como a las acciones de empresas nacionales más pequeñas.

"Si esa ola azul no está ahí, entonces es ... de vuelta al libro de jugadas", dijo Charlie McElligott, estratega de activos cruzados de Nomura Securities International Inc., señalando cómo los futuros de Nasdaq estaban superando con creces a sus pares. "Mucho de ese posicionamiento para un cambio de paradigma futuro, ese catalizador no está ahí".

McElligott dijo que la liquidez, o lo fácil que es entrar o salir de posiciones, en los mercados de futuros parecía escasa en ocasiones. Eso puede exacerbar los cambios tanto hacia arriba como hacia abajo.

A algunos analistas les preocupaba que una regulación más estricta y unos impuestos corporativos y sobre las ganancias de capital más altos perjudicaran a las acciones de tecnología en una administración de Biden. Debido a que las acciones de muchas compañías de Internet han subido en los últimos meses, los analistas especularon que los inversionistas podrían intentar vender algunas de sus acciones con mejor rendimiento para minimizar sus impuestos sobre las ganancias de capital antes de que se produjera cualquier aumento de impuestos.

"Si Trump termina prevaleciendo, esa noción está fuera de la mesa", dijo Leslie Thompson, directora gerente de Spectrum Management Group en Indianápolis. Afirmó que está favoreciendo las acciones tecnológicas e industriales que cree que podrían funcionar bien en varios escenarios políticos, pero una victoria de Trump significaría que no compraría más acciones de energía renovable, que podrían beneficiarse de una victoria de Biden.