Limita falta de energía a empresas

Chihuahua se encuentra en un gran problema de limitación en la distribución de energía eléctrica, señaló ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Santini Ramos.

En rueda de prensa, precisó que la población no percibe esta situación porque la energía eléctrica sigue llegando a casa, pero para una empresa que se quiera establecer aquí, el suministro ya está limitado y la CFE les indica que este año no le puede ofrecer el servicio.

Informó que desde el CCE se realiza un censo del consumo eléctrico entre todos los comercios, en el que se incluye el que se tiene ahora y cuál es su próxima demanda e inversiones para saber qué demanda va a requerir en el mediano plazo.

Santini Ramos insistió en que hay un gran problema porque la electricidad ya no va a dar, sea producida con combustibles fósiles o no, no hay capacidad de distribución de energía.

Observó que hay quien pueda decir que se tienen plantas termoeléctricas y se pueden poner a trabajar todas para tener la energía que se requiere, lo cual puede ser posible, pero la capacidad que se tiene de distribución como son tendidos de líneas, transformadores y otros, ya no da.

En este orden, Santini Ramos advirtió o que, si se llega a dar la reforma eléctrica, va a limitar al tamaño en que está hoy.

Informó que se ha hablado con los superintendentes de la CFE, de los cuales hay uno por área, sea por distribución, producción, comercialización, entre otros y cada uno da su punto de vista diferente en torno al potencial que se tiene en materia de energía eléctrica en Chihuahua.

Agregó que mientras uno de ellos afirma que sí hay capacidad de generación de hasta un 25 por ciento extra de lo que se requiere en Chihuahua, otros indican que se tiene ese potencial, pero no de distribución ya que no hay la infraestructura para ello.

Planteó que, ante tanta falta de certeza en los comentarios de uno y otro, decidieron juntarse con el Gobierno del Estado y compartir la información de la demanda que viene y junto con la gobernadora Maru Campos, hablar a un nivel más alto de la Comisión Federal de Electricidad para exponer las necesidades y saber cómo se le va a hacer para cubrir esa demanda.

mquezada@diarioch.com.mx