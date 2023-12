Limitados, seguros de conductores tomados

Freepik / Invita Amasfac a utilizar medios de transporte alternativos para evitar accidentes

Ninguna compañía de seguros cubre los siniestros en pick-up, cuando la unidad es de trabajo y el conductor circulaba con algún grado de ebriedad, advirtió Rafael Gómez Lima, integrante de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac).

Dijo que en el caso de las que son de uso personal, sólo algunas de las 110 que hay en México lo incluyen, por lo que el cliente, al momento de contratar alguna aseguradora, debe analizar las condiciones de la póliza.

“Aquí el asunto es el estado de ebriedad: en un carro, hablando específicamente en el caso de un carro, particular, todas las compañías le van a cubrir, eso no tiene sentido que lo cubra cuando la persona va en estado de ebriedad porque, por otro lado, la ley lo sanciona, y cuando va en un auto y tiene seguro, la compañía de seguros lo premia y le paga”, mencionó.

Sin embargo, la situación es diferente en el caso de las pick-up, porque el uso es de dos tipos: el de uso personal y el de uso de trabajo.

El pasado domingo ocurrió un accidente en la ciudad de Chihuahua en la que un agente ministerial que circulaba en estado de ebriedad ocasionó la muerte de una persona y dejó a otras seis lesionadas.

“Cuando va en una pick-up de uso personal, que no es comercial, no es de trabajo, también le va a cubrir, pero si usted va en una pick-up, como en el caso del ministerial, que es de uso oficial, no le cubre”, enfatizó.

‘No debería cubrir en ninguno de los casos’

“Y no debería de cubrir en ninguno de los casos: ni en auto, ni en pick-up ni personal el estado de ebriedad, es una rareza que exista eso en México, pero no se ha podido quitar, está en las condiciones de los seguros en todas las compañías de seguros que sí lo va a cubrir, incluso hay compañías que le va a cubrir aunque no tenga licencia”, añadió.

Dijo que el hecho de que la licencia no es necesario, es porque en México contar con este documento no es una garantía de que sabe conducir, según lo consideran las compañías.

Aclaró que todas las aseguradoras cubren los siniestros en las camionetas de trabajo, siempre y cuando no sea por estado de ebriedad.

Cuando el siniestro no es por estado de ebriedad, en el 90 por ciento de los casos, el deducible es un porcentaje del valor de la unidad; en el caso de daños a terceros y gastos médicos, en la mayoría de los casos no tiene deducible.

“Nosotros en la Amasfac nunca estamos promoviendo que ‘si vas en auto y vas ebrio, no importa, te van a pagar’, sí, si te van a pagar, pero no es una cosa que debamos estar fomentando porque por el otro lado, en el asiento de atrás viene la ley sentada que va a sancionar, entonces cuándo vamos a acabar con esos problemas, habiendo tantas soluciones como que si vas a un lugar y tomas, pues no manejes, toma un Uber”, destacó.

