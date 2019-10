Limitarán electricidad a la iniciativa privada

Ciudad de México— El Gobierno federal buscará que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recupere el terreno que perdió con la reforma energética, limitando la participación de la iniciativa privada en el sector.

Con el desarrollo de proyectos renovables derivados de las subastas eléctricas y la apertura en generación, actualmente la CFE tiene 48.2 por ciento del mercado y la meta era que llegara a 54 por ciento.

No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer en su conferencia matutina que ya se detuvo la privatización del sector energético.

Con el plan de expansión y el programa de mantenimiento de centrales, la CFE busca llegar al 54 por ciento de la generación, de acuerdo con José Antonio Rojas, director de Finanzas.

Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía, señaló que no solo se limitará a los privados, sino que es una meta insostenible para las finanzas de la empresa del estado.

"Se tienen varios proyectos privados en fila para que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) los apruebe, ¿qué van a hacer, cancelarlos?

"Además, los costos operativos de la CFE son mucho mayores y si buscan dominar la generación, al costo que sea, los que van a pagar la factura serán los usuarios", dijo.

Actualmente, la transmisión de electricidad que generan la CFE y privados es gestionada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), un órgano de la Secretaría de Energía, pero la distribución y entrega de la última milla a los usuarios lo monopoliza la CFE.

López Obrador dijo que bajo su gobierno la generación privada de electricidad no podrá rebasar el 46 por ciento del total y será la CFE la que esté al frente de los proyectos.

"(Será) 54 por ciento la CFE, 46 por ciento, sector privado, como quedó.

"Vamos a terminar el (20)24 con la misma proporción y el aumento de demanda se cubre considerando que el sector privado va a mantener el 46 y la CFE el 54 ", dijo el Mandatario.

En los últimos meses se ha observado una estrategia que va en línea con ese planteamiento.

El total de la energía inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) entre el 1 de diciembre y el 30 de junio de este año sumó 177 mil 703 gigawatts-hora, de los cuales 48.2 por ciento fueron de CFE, según el Cenace.

Durante este periodo, se incorporaron 40 centrales nuevas, la mayoría del sector privado y en respuesta la CFE presentó en marzo pasado su Plan de Expansión de Infraestructura de Generación, para realizar proyectos bajo el esquema Pidiregas.