Llama STPS a replantear subcontratación

Ciudad de México.- El Congreso debe reflexionar sobre la regulación de la subcontratación abusiva que ha contribuido a precarizar el empleo en el País, señaló Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo.

En entrevista, la funcionaria afirmó que a pesar de que este tema se incluye en la actual Ley Federal del Trabajo, sus principios no se cumplen.

"Hemos señalado que hay que replantear los esquemas que precarizan el empleo; por ejemplo, la subcontratación cuando se utiliza de manera abusiva. (Se debe) delimitar cuándo se vale y cuándo no se vale. Hoy la Ley Federal del Trabajo establece candados y establece cuándo no se debe subcontratar; aún así no se cumple", señaló la funcionaria en entrevista después de la inauguración de la Semana de Seguridad Social.

Sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se encuentra en el Senado, consideró que responde a los compromisos que México adquirió en el T-MEC y con la firma del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

"(La reforma) responde a la reforma constitucional de febrero de 2017 y por otra parte responde a compromisos asumidos por México. Toca temas medulares, termina con los contratos de protección, se garantiza que no haya extorsiones por sindicatos que no representan a trabajadores", subrayó.

Durante su participación en el foro afirmó que durante la semana de Seguridad Social también se debe reflexionar sobre el sistema de pensiones.

"Qué cambios se deberían hacer porque no se ha logrado un sistema de pensiones que sea más incluyente, suficiente, que tenga más cobertura. Treinta países privatizaron su sistema de pensiones y 28 de ellos han revertido total o parcialmente", comentó.