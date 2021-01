Llega déficit fiscal a 400 mil mdp

Reforma

Ciudad de México.- La diferencia entre ingreso y gasto del sector público está en su mayor nivel de los últimos cinco años, a pesar de que se ha tratado de contener el gasto y mantener el ingreso al no dar apoyos en la pandemia.

De enero a noviembre de 2020, se tuvieron ingresos por 4.73 billones de pesos y gastos de 5.14 billones, una diferencia neta de 400 mil millones de pesos.

Golpeados por la crisis, los ingresos han caído, mientras el Gobierno se esfuerza por no elevar el gasto y financiar proyectos previstos antes de la pandemia.

En otros países de América Latina, el déficit fiscal también se ha ampliado, resultado de ejercer un mayor gasto para dar apoyos por la crisis sanitaria, mientras que en Estados Unidos, se enfrenta un déficit récord, derivado de programas de apoyo y subsidios al empleo.

En México, de enero a noviembre de 2020, el balance público registró un incremento de 131 por ciento comparado con el nivel observado en el mismo periodo de 2019, con lo que suman ya tres años con balances públicos negativos.

De acuerdo con Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, al ignorar las constantes veces que el balance público es negativo, se ha omitido discutir la necesidad de una reforma fiscal más profunda a la de 2014 con la cual se incrementen los ingresos.

Ahora, en medio de la crisis que ha provocado el coronavirus, esta necesidad se ha subrayado, dijo.

La tolerancia implícita de un balance público negativo es un indicador de que se pudieron haber otorgado más apoyos a empresas y sector salud para combatir la crisis por el Covid-19.

"Más que asustarme por el récord de déficit, me asusto porque no nos estamos endeudando para resolver el problema de salud, del empleo ni de las empresas y no estamos discutiendo cómo arreglar esos problemas ni cómo resolver el déficit que se está acumulando.

"Hubiera preferido un déficit más grande para atender los problemas de salud y empleo, a tener un déficit considerable para nada de estas soluciones", dijo Campos.

Hasta noviembre, sin incluir el costo financiero de la deuda, el sector público registró un balance primario de 153 mil millones de pesos, 50 por ciento inferior al de 2019.

Si bien esto muestra un interés del Gobierno por pagar la deuda acumulada, fue irrelevante porque no logró evitar el déficit en el balance público y porque en 2020 ningún organismo financiero esperaba disciplina financiera, argumentó Campos.

"Eso es una mala señal porque este es el momento en donde se debía de haber aceptado un mayor déficit, dar los apoyos necesarios y discutir cómo pagar ese déficit y no lo estamos discutiendo", afirmó.