Mantengamos a flote a los pequeños negocios de comida ¡Vamos por un antojito!

Las fondas, taquerías y torterías forman parte de la cultura popular culinaria del mexicano. Son lugares de degustación informal, relajada, con alimentos que resultan agradables al paladar: representan un antojito y opción alimenticia de empleados y oficinistas.

En México, la industria restaurantera da empleo a más de un millón y medio de personas a través de 200,000 pequeños negocios de comida.

Drástica baja de ventas

El 95% de los restaurantes en México son fonditas, taquerías o torterías. Miles de pequeños negocios que diariamente ofrecen diversos platillos y antojitos a lo largo y ancho del país, cuyas ventas han bajado drásticamente por la cuarentena, poniendo en riesgo los ingresos de muchas familias que dependen de estos negocios.

“El Volcancito es un negocio familiar. Nosotros somos la tercera generación. Trabajamos aproximadamente 9 personas, y son 9 familias que dependen de aquí. La pandemia nos ha afectado en el aspecto económico. Nos empezó a ir muy mal, tenía yo que solventar gastos que a veces no podía ya cubrir, pero afortunadamente hemos salido adelante: no tuvimos que cerrar, ya el gobierno permitió que pudiéramos abrir al 30 por ciento. Tu Cocina Local me ha apoyado mucho en cuanto a los manteles, en cuanto a las mamparas. Eso ha ayudado mucho a que el cliente se sienta seguro para poder comer”, comentó Rocío González Díaz, dueña de esta cocina económica.

La pandemia es una crisis sanitaria inédita que está afectando de manera brutal al sector restaurantero. Van a ser más de 30,000 establecimientos del país que cierren sus puertas para siempre. Miles de familias en México dependen de la taquería, de la fonda, de la tortería, advirtió Roberto Quintero, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

“Desde pequeña, mi mamá nos enseñó a trabajar, cómo teníamos que guardar el sustento; ahora teníamos que sacar esto adelante como ellos lo habían hecho”, explicó Rocío González Díaz, dueña de El Volcancito.

Canirac y Coca-Cola, aliados

En respuesta a la crisis que experimentan estos pequeños negocios, la Canirac en alianza con la Industria Mexicana Coca-Cola y sus aliados, han apoyado a miles de restaurantes en México con infraestructura, acompañamiento y apoyo en los protocolos de higiene y sanitización.

Campaña #TuCocinaLocal

La Canirac, Industria Mexicana de Coca-Cola, Mondelēz México, Unilever, Kimberly Clark profesional y Ragasa, empresas líderes de la industria de consumo, se unieron para crear la campaña Tu Cocina Local, que tiene como objetivo lograr que miles de restauranteros no sólo sobrevivan a la pandemia, sino que salgan fortalecidos de ella.

#TuCocinaLocal busca promover a los pequeños restaurantes, fondas y puestos de alimentos, así como ayudar a los dueños a mantener su cocina abierta durante la nueva normalidad que vivimos.

Objetivo: evitar el cierre de negocios

De la mano de la Canirac, estas empresas líderes de la industria de consumo se han acercado a los dueños de pequeños negocios de alimentos preparados para entender sus necesidades, ayudarlos a superar el contexto económico actual y evitar el fuerte impacto que representa el cierre de estos locales.

A través de la campaña #TuCocinaLocal apoyan a 200,000 negocios del país con acciones digitales que incluyen material digital y de educación; y con materiales de seguridad en el punto de venta para asegurar que se cumplan con los lineamientos de operación cuidando a sus clientes y a ellos mismos.

En México existen miles de pequeños negocios de comida como El Volcancito, pero a pesar de la situación, Canirac, Industria Mexicana Coca-Cola y sus aliados han llevado a cabo acciones para mantenerlos a flote y ayudarlos a recuperarse. Hagamos esto Juntos y ayudemos a que salgan adelante ¡Vamos por un antojito!

