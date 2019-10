Mantiene Kimberly-Clark inversión

Ciudad de México.- La empresa Kimberly-Clark de México, cuyo Consejo de Administración es presidido por Claudio X. González Laporte, aseguró que invertirá alrededor de 3 mil millones de pesos en 2019 en el país.

"Como se ha dado a conocer en los reportes financieros, durante 2019 la empresa invertirá alrededor de 3 mil millones de pesos y se estima que en 2020 sea una cifra mayor, contrario a lo que se publica en algunas notas periodísticas y que hacen referencia a la llamada con inversionistas", afirmó Kimberly en un comunicado.

"En dicha llamada, la empresa se refirió al contexto nacional e internacional, en el que se observa un menor ritmo de crecimiento por lo que se requiere mejorar las condiciones para atraer más inversión en el corto plazo. No se expresaron juicios particulares sobre políticas específicas", aseguró la empresa.

La compañía se refirió a notas de prensa que señalaron que, ayer, directivos de Kimberly afirmaron que la empresa no invertiría en el corto plazo en el país debido a las políticas implementadas por la actual Administración.

Tras las publicaciones, algunos usuarios en Twitter pidieron no consumir productos de Kimberly-Clark.

"La empresa siempre ha colaborado con las autoridades de los tres niveles de Gobierno y lo seguirá haciendo", aseveró este martes.

Durante el tercer semestre del año, la utilidad neta de la compañía fue de mil 238 millones de pesos, 37 por ciento más que el mismo periodo de 2018.

En tanto, sus ventas netas registraron 10 mil 400 millones de pesos, 5.1 por ciento más que el mismo lapso del año anterior.

Mientras que su flujo operativo (Ebitda, por sus siglas en inglés) fue de 2 mil 639 millones de pesos, 28.4 por ciento más que lo reportado en el tercer trimestre de 2018.