Mantienen industrias su propio ‘semáforo rojo’

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- Las plantas industriales mantienen aún a la mayor parte de su personal administrativo trabajando desde casa, y en el centro laboral mantiene todas las medidas de control y prevención como si estuviera en rojo el semáforo epidemiológico, indicó ayer Sergio Mendoza Vidal, presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A. C. Ante la advertencia de la llegada de una tercera ola de contagios, dijo que en realidad ahora se vive en un laboratorio mundial, en donde tanto el desarrollo de la vacunación como el estudio científico de las mutaciones del Covid-19 y efectividad de los biológicos juegan un papel importante. Señaló que ahora se habla de nuevas cepas, de la transmutación del virus y la misma duda de si la vacunas hacen inmune a las personas para todos los tipos de coronavirus. Mendoza Vidal dijo que ahora se habla de variedades de Covid-10 como la de África, Gran Bretaña y aparentemente hay otra surgida en México, en el estado de Jalisco, por lo que todavía no se ha terminado de comprender la cuestión del virus, por qué muta, cuándo, si son resistentes a las vacunas o no, entre otras dudas. Dijo que a casi un año de la pandemia en Chihuahua, aún hay mucha gente de la industria manufacturera trabajando desde casa. En realidad, eso depende del giro o del tipo de empresa, aunque en la industria casi todos siguen los mismos procedimientos y políticas que se tenían cuando estaban en rojo, por lo que todavía se tiene la mayor cantidad de personas en tele-trabajo, si no es imprescindible que estén en planta. Se sigue con todos los protocolos de seguridad y salud, como cubrebocas, gel, lavado de manos, sana distancia, acrílicos para separar lugares en comedores, todo eso sigue igual porque los trabajadores no se han vacunado.