Marcan Dow Jones y S&P nuevos records por vacuna

Nueva York— Las acciones estadounidenses subieron a nuevos récords este lunes después de que el progreso en una vacuna Covid-19 y la victoria electoral del demócrata Joe Biden marcaron el comienzo de un cambio radical en los mercados financieros, reordenando ganadores y perdedores.

El promedio industrial Dow Jones subió al cierre casi 834.70 puntos, o 2.95 por ciento. El índice estableció su primer récord intradiario desde febrero y durante la jornada se ubicó a unos 70 puntos de la marca de los 30 mil antes de recortar algunas ganancias. El S&P 500 subió un 1.17 por ciento, situándolo también en territorio récord, al alcanzar los 3 mil 550.64 enteros.

Los mercados se recuperaron después de que una vacuna desarrollada por Pfizer y su socio BioNTech demostró ser mejor de lo esperado para proteger a las personas del Covid-19 en un estudio fundamental, un hito en la búsqueda de vacunas que puedan detener la pandemia global.

La vacuna sacudió los mercados, al menos temporalmente, reviviendo la suerte de los perdedores de la pandemia, como las empresas de viajes, los minoristas y los bancos, cuyas acciones suben y bajan con las perspectivas de la economía.

Mientras tanto, las acciones ganadoras de la pandemia, como las grandes empresas de tecnología, quedaron rezagadas con respecto al resto del mercado, una reversión de la suerte que, según algunos inversionistas, estaba entre las más duras que habían visto.

El Nasdaq Composite, de gran tecnología, que subió un 33 por ciento este año hasta el viernes, se mantuvo prácticamente plano durante la jornada y finalizó con un retroceso de 1.53 por ciento. Netflix se desplomó 6.7 por ciento y Clorox un 9.3 por ciento, en tanto que Zoom Video Communications cayó un 15 por ciento.

Los resultados positivos, aunque incompletos, acercan a la vacuna un gran paso hacia la aprobación para su uso generalizado. Pfizer dijo que está en camino de pedirle a los reguladores de salud permiso para vender la inyección antes de fines de este mes, si los datos pendientes indican que la vacuna es segura. Las acciones de Pfizer subieron un 9.1 por ciento.

La noticia también repercutió en otros mercados. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se disparó a 0.944 por ciento, desde el 0.821 por ciento del viernes.

Los inversionistas también se alejaron de las operaciones de seguridad. El yen japonés cayó un 2 por ciento frente al dólar estadounidense, a 105.41. El oro cayó un 5 por ciento, o 97.10 dólares, a mil 853,20 dólares la onza troy, su mayor caída porcentual en un día en siete años.

Las medidas sugirieron que las personas, los fondos de cobertura y otros inversionistas estaban recalibrando rápidamente sus pronósticos de un crecimiento económico más rápido y una inflación más alta en función de las noticias de la vacuna, ya que una vacuna exitosa tiene el potencial de reiniciar franjas de la economía obstaculizada por la pandemia.

"Hay muchas cosas que se benefician de las personas dispuestas a correr riesgos y rotar hacia los no amados, por así decirlo", dijo Brian Andrew, director de inversiones de Johnson Financial Group. Dijo que su firma ha aumentado la exposición de los clientes a las acciones en las últimas semanas, en particular las estrategias que invierten en empresas cíclicas como las financieras.

El rally también mostró cómo los inversionistas están pasando por alto el período actual, en el que Estados Unidos continúa reportando más de 100 mil nuevos casos de Covid-19 por día y millones de estadounidenses permanecen sin trabajo e incapaces de pagar sus facturas. En cambio, muchos están mirando hacia una economía que se abra más completamente.

El nuevo tramo del repunte de las acciones también refleja la menor incertidumbre en torno a las elecciones estadounidenses, combinada con las expectativas de que una Casa Blanca controlada por los demócratas y un Congreso dividido podrían dar lugar a medidas políticas moderadas sobre impuestos y gastos.

"Las partes favorables al mercado de Biden estarán en su lugar: la falta de volatilidad, una política exterior más clara", dijo Altaf Kassam, jefe de estrategia de inversión de State Street Global Advisors en Europa. "Pero al mismo tiempo, las partes que preocupaban al mercado, impuestos más altos y más regulación, no sucederán. Eso es lo que ha impulsado al mercado al alza".

"A nivel mundial, los inversionistas están felices de pasar página sobre las elecciones estadounidenses", dijo Eli Lee, jefe de estrategia de inversión del Banco de Singapur. Lee dijo que el temido escenario de unas elecciones disputadas y prolongadas había disminuido, reduciendo la incertidumbre para los mercados y para los responsables políticos como la Reserva Federal.

"La Fed ha estado a la defensiva durante los últimos meses, ya que quiere claridad sobre qué políticas serían en el frente fiscal para diseñar políticas monetarias que respalden la recuperación económica", dijo.