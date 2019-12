¿Más sucursales bancarias?

Ciudad de México.- Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que ofrecerá a los bancos acuerdos para que aumenten el número de sucursales.

“Queremos tener de una u otra manera 13,000 sucursales”, declaró.

Para el presidente de la ABM, este plan depende en gran medida de la red de telecomunicaciones que hay en el país.

“Hoy hay 476 municipios en el país que no tienen servicios bancarios porque no tienen telecomunicaciones, entonces, aunque quiera poner una simple terminal punto de venta no se puede porque no hay telecomunicaciones”, dijo.

De acuerdo con Niño de Rivera, la colocación de una sucursal es muy costosa porque se tiene que incluir el valor del lugar, la construcción física, la tecnología, las telecomunicaciones, el personal y los costos de seguridad.

“Es muy caro tener sucursales. La banca en su conjunto, tenemos que encontrar las formas más accesibles para la construcción de servicios más accesibles y para nosotros con costos más reducidos a través de corresponsales bancarios”, aseguró.

El número de corresponsales bancarios suma 46,000, lo que les ha permitido llegar a más personas y en lugares donde no se pueden colocar sucursales bancarias.

Niño de Rivera añadió que en México se han bajado 35% el número de comisiones desde 2008 aunque no dio detalles del número total de comisiones que cobran actualmente los bancos.

Con información de Expansión