México necesita generalizar cobro de impuestos a través del consumo

Cortesía

Chihuahua, Chih.- El presidente de la Coparmex-Chihuahua, Jorge Cruz Camberos, señaló que en México es necesario generalizar el cobro de impuestos a través del consumo, para que “el que más consume, pague más”

Consideró que no se trate de que el gobierno federal incremente los impuestos, sino que busque cómo llegarle a que la gente los pague.

Recordó que actualmente en México hay un 60 por ciento de informalidad y se debe buscar que todos entren a la formalidad para de esa forma recabar más impuestos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana está a favor de un reajuste en la recaudación de impuestos en el país, especialmente a partir de los impuestos al consumo, que son los que cubren a toda la población.

De esta forma se atajaría especialmente al comercio informal, que no paga el resto de sus contribuciones fiscales al país, indicó.

Jorge Cruz, enfatizó que cuando hay un impuesto al consumo, el que consume más es el que paga más, de tal manera que aquellos que tienen un mayor poder económico van a pagar más impuestos.

Consideró que es momento de poner la discusión en la mesa de maneras diferentes de lograr esa recaudación con impuestos generalizados en el consumo.

Precisó que no se trata de aumentar el IVA o algo similar, si no de generar ajustes pues por ejemplo hay muchas exenciones en ese impuesto y no se paga generalizado, y es precisamente la oportunidad que se tiene para que todo mundo pague sus impuestos.

Señaló que la anunciada estrategia de “cerrar la pinza” en materia fiscal por parte del gobierno federal, no reste competitividad al país.

Jorge Cruz Camberos dijo que hay que recordar que esa reforma fiscal-penal, busca castigar conductas de evasión y por otro eficientar las auditorias y demás medidas para sancionar a quien incurra en ese delito.

Indicó que ya se están cocinando prácticamente las reformas, y una vez terminado el proceso electoral, vendrán planteamientos como un impuesto herencia u otro tipo que se pueda generar.

El presidente de la Coparmex-Chihuahua insistió en que la reforma fiscal que se busca no le reste competitividad al país.

Aseguró que desde la Coparmex estarán vigilando que las posibles reformas no resten competitividad como país.

Cruz Camberos enfatizó que México, se encuentra en un mercado global, y si quiere recabar más impuestos, que es importante, debe seguir siendo competitivo para poder atraer las inversiones que requiere el país y competir hacia afuera.

En otro orden, dijo que una de las banderas que comparte la Coparmex con la visión del presidente López Obrador es el combate a la corrupción; sin embargo, los resultados en la administración federal, todavía no son claros.

Señaló que se eliminaron fideicomisos argumentando que hay corrupción, pero no ven cifras positivas.

Lo mismo en el Aeropuerto de Texcoco, que se argumenta que se canceló porque había corrupción, y es una inversión que como país ha costado como si la hubiéramos hecho.

Desde el punto de vista de Coparmex avalan que la autoridad resuelva casos de corrupción, pero de los que haya las denuncias específicas.

Finalmente dijo que México no necesita más leyes, sino aplicar las que ya existen y que se respete el estado de Derecho para generar certidumbre.