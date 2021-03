México no necesita más leyes: CCE

Reforma

Nuevo León.- Más que crear nuevas leyes y reglamentos que complican la operación de las empresas y evitan el crecimiento económico, México necesita hacer valer las que actualmente hay, aseveró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

"Queremos producir más leyes cuando no cumplimos las actuales. Yo lo he dicho a nivel federal en múltiples ocasiones, porque he estado en contra de que se legisle y legisle y legisle con nuevas leyes, cuando la ley actual no se ha podido cumplir.

"El mejor ejemplo es la ley fiscal; estamos hablando de una reforma fiscal cuando no somos capaces de aplicar la ley actual y tenemos el 25 por ciento del Producto Interno Bruto producido por la Informalidad, más del 50 por ciento llegando casi al 60 por ciento de la población económicamente activa de nuestro País trabajando en la informalidad", dijo.

Durante su participación en la 137 Asamblea General Ordinaria de la Canaco Servitur, Salazar Lomelín refirió que este tema forma parte de la condición de tener un gobierno eficaz, que respete la legalidad.

"No es posible que sigamos hablando año tras año de respeto a la legalidad. No es posible que nuestros diputados a nivel local y a nivel federal, parecería que su gran aportación es provocar más leyes y reglamentos, que lo único que hacen es hacer más complicada la vida a los empresarios".

Tener un Gobierno eficaz es una de las tres condiciones que el Estado requiere para avanzar, dijo tras tomarle la protesta a Javier Arteaga Gutiérrez quien entra en sustitución de Gabriel Chapa en la Canaco.

El otro tema es el de resolver el problema de la inseguridad, que para los ciudadanos es la mayor preocupación, es número uno en la lista de esas condiciones de cambio, de acuerdo a los datos recién recabados por el Consejo Nuevo León, que en su momento presidió Salazar Lomelín.

También el problema de la movilidad aparece en las prioridades de la ciudadanía, quien destina hasta 15 por ciento de su salario en transporte público en el Estado.

"Estamos ahogados en el tráfico, en la vialidad y en problemas de contaminación..

"Necesitamos mejorar las obras de infraestructura de nuestra ciudad... ¿Cómo? Pensando en grande.

Salazar dijo que van a exigir como primer punto, independientemente de ideologías y de partidos, que los nuevoleoneses quieren soluciones de a deveras y que cuando les digan que no tienen dinero, exigirles que el dinero lo obtengan o de la Federación o del gasto corriente o de tener una visión de cómo manejar la palanca de deuda que cualquier empresario sabe hacerla y sabe comprometerla.

"Es increíble que en el tiempo en que la deuda es más barata, en el tiempo en que poder pedir prestado es más barato, nosotros no estemos aprovechando eso para crear la infraestructura que nuestro Estado requiere. Es increíble, pero no tenemos visión, visión de Estado, visión de soluciones", aseveró.

Por ello dijo que desde la trinchera de cada organismo y empresa, hay que seguir contribuyendo y seguir exigiendo para que se den esos cambios.