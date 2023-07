México puede atraer 10% de las empresas del mundo: Ebrard

Agencia Reforma

Ciudad de México.- México puede atraer 10 por ciento de las empresas del mundo que se están relocalizando debido a la rivalidad que existe entre China y Estados Unidos, la cual ha provocado una reorganización masiva de las cadenas de suministro, aseguró Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura de Morena para la Presidencia.

"Por esa rivalidad entre China y Estados Unidos, lo que tenemos es la posibilidad de traer a México aproximadamente el 10 por ciento del total de lo que está instalado hoy en día en China y otros países. Si logramos eso, México va a crecer más del doble", afirmó durante su participación en el 85 Congreso Nacional de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem).

Ebrard dijo que el conflicto entre esas dos potencias mundiales también traerá relocalización de los minerales y de los sistemas logísticos.

Consideró que se tiene que aprovechar el tiempo, pues en este momento el País no mantiene un problema demográfico como sí lo tiene Estados Unidos.

Indicó que México ya no es un país de jóvenes, ya que el actual promedio de edad es de 29 años, lo que quiere decir que si no se aprovecha la década, no habrá otra oportunidad.

Respecto a los comentarios que hizo Claudia Sheinbaum acerca de que la tecnología no lo es todo para mantener la seguridad, Ebrard la invitó a que dé a conocer sus propuestas.

"Mejor que presente lo que piensa. Yo por eso decía que hubiera debate. Yo lo que diría es: el uso de la inteligencia artificial y de todos los elementos que prescribe el plan Ángel aumentarían 10 veces nuestra eficiencia", afirmó Ebrard al concluir su participación en el evento.

Ayer se le cuestionó a Sheinbaum sobre la estrategia de seguridad planteada por Ebrard y ella comentó que, por su experiencia en la Ciudad de México, puede garantizar que no todo es tecnología, ya que sólo es un instrumento, pero no la solución a la criminalidad.