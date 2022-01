M&M's actualiza sus personajes para que sean más 'inclusivos'

Ciudad de México.- La empresa Mars ha anunciado este jueves en su sitio web que actualizará la apariencia y las personalidades de los personajes que representan su marca de dulces de chocolate M&M's para "crear un mundo al que todos sientan que pertenecen".

"M&M's ha existido desde hace más de 80 años y este año la marca sigue evolucionando para reflejar el mundo más dinámico y progresivo en el que vivimos", explicaron desde la compañía en un comunicado. "La marca actualizada de M&M's incluirá una visión más moderna de nuestros personajes favoritos, así como personalidades más matizadas para subrayar la importancia de la autoexpresión y el poder de la comunidad a través de narración", agregaron.

La compañía decidió cambiar el color de piel de las golosinas que ahora será más neutral y les dará un tono de voz "más inclusivo, acogedor y unificador", si bien preservarán su carácter bromista.

Otro cambio visible es el calzado que lucirán los personajes femeninos: la verde, en vez de botas de tacón alto ahora luce zapatos deportivos, mientras que la marrón ahora tiene zapatos de tacón bajo.

Entre tanto, el cambio resultó gracioso a muchos internautas, que opinaron que las golosinas no necesariamente tienen que reflejar la sociedad. "Alguien echa un vistazo a un paquete de M&M's y dice: 'Me siento excluido'", escribió un usuario de Twitter con aparente sarcasmo.

"Me encanta este infierno capitalista tardío; literalmente son golosinas de chocolate antropomorfas cubiertas de azúcar", tuiteó otra internauta. "No solamente son ficticios sino literalmente son un arcoíris y aun así aparentemente no son lo suficientemente diversas".

Otros, por su parte, lamentaron la pérdida de los tacones icónicos de la verde. "En realidad propongo que rediseñemos el M&M's verde en una dirección completamente nueva", sugirió una internauta.