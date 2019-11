Moneda en el aire, futuro del tomate

Ciudad de México.- De nueva cuenta, México vive un momento de incertidumbre por el rumbo que tomará la industria tomatera.

En un mes, la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) dará a conocer su determinación final sobre si los tomates mexicanos que se exportan a Estados Unidos causaron daño a la industria de esa nación.

Esta decisión podría establecer el rumbo de la industria mexicana del tomate para los próximos años, o bien podría marcarla con un arancel definitivo que no habría tenido en 23 años.

Si la ITC determina que la industria tomatera mexicana no causó daño a su contraparte en Estados Unidos se terminaría el Acuerdo de Suspensión que recientemente se firmó entre los dos países y se regresaría al mercado libre, explicó la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas de Sinaloa (CIDH).

Pero si la ITC anuncia que hubo daño, se determinará un arancel para las exportaciones mexicanas de 20.91 por ciento que no entraría en vigor mientras Estados Unidos no decida nuevamente salirse del actual Acuerdo de Suspensión 2019-2024.

Este 20.91 por ciento es el margen de dumping que el mes pasado determinó el Departamento de Comercio de Estados Unidos, pero no se puede traducir en arancel en tanto no se conozca la decisión final de la ITC.

Con lo anterior, si Estados Unidos se sale del Acuerdo, las exportaciones de tomate hacia ese país quedarían sujetas a un arancel de 21 por ciento, dijo Mario Robles, director del CIDH.

"Si la ITC en diciembre dice que hay daño, ese arancel de 21 por ciento no se aplicaría, estaría como en 'stand by' porque el Acuerdo continuará.

"A menos que el Departamento de Comercio se retire de nuevo del Acuerdo, entonces sí tendríamos que empezar a pagar el arancel definitivo, pero nos tendría que dar aviso con 90 días de anticipación", señaló.

El representante de la industria tomatera mexicana abundó en que la exportación de tomate a Estados Unidos bajo un Acuerdo de Suspensión y un panorama de mercado libre es totalmente diferente.

Con un Acuerdo de Suspensión las exportaciones de la hortaliza se rigen bajo unos precios de referencia, pero sin él se imponen las condiciones de mercado.

"Al estar en mercado libre pues (comercializas) con los precios del mercado, que van para arriba y para abajo, según sea la dinámica", comentó Robles.

El precio actual del tomate bola y roma en el mercado de exportación se ubica entre los 14 y 16 dólares la caja de 25 libras, ejemplificó Robles.