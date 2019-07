Moverían HP y Dell producción de China

Nueva York, EU.- HP Inc y Dell Technologies Inc planean trasladar hasta el 30 por ciento de la producción de sus computadoras portátiles fuera de China, dijeron fuentes anónimas a Nikkei, ya que los gigantes de la tecnología mundial buscan evitar posibles tarifas pese a que el fin de semana Washington y Beijing pactaron una tregua comercial.

Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Sony Corp y Nintendo Co también buscan cambiar parte de su consola de juegos y la fabricación de altavoces inteligentes fuera del país, según fuentes que citó el diario japonés.

Otras empresas, como Lenovo Group Ltd, Acer Inc y Asustek Computer Inc, están evaluando sus opciones, informó el medio de comunicación.

Las corporaciones extranjeras y nacionales están tratando de desviar la producción fuera de China en medio de los esfuerzos del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de utilizar tarifas punitivas para negociar términos comerciales más amigables.

Si bien muchos están elaborando planes de contingencia, cambiando operaciones de ensamblaje seleccionadas o explorando lugares de fabricación alternativos, pocos han movido la producción en cantidades significativas y es poco probable que China como la base de la producción mundial de productos electrónicos disminuya en el corto plazo.

Google, de Alphabet Inc, ya ha cambiado gran parte de su producción de discos duros a Taiwán, evitando un arancel del 25 por ciento, informó Bloomberg News el mes pasado.

Los representantes de Dell y HP no tuvieron comentarios inmediatos cuando fueron contactados. Un representante de Lenovo dijo que el informe Nikkei era inexacto, sin dar más detalles.

Un portavoz de Acer se refirió al comentario del CEO, Jason Chen, en mayo de que su compañía planeaba finalizar un plan de producción para productos con destino a Estados Unidos a finales de este año y está abierto a todas las opciones.

Los representantes de Microsoft, Amazon, Sony, Nintendo y Asustek no estuvieron disponibles de inmediato para realizar comentarios fuera del horario comercial normal.

Las compañías estadounidenses, acostumbradas desde hace mucho tiempo a utilizar a China como el taller del mundo, están explorando alternativas a medida que aumentan las tensiones y Beijing muestra una voluntad de reprimir a las empresas extranjeras dentro de sus propias fronteras.

Es un cambio que puede anunciar una tendencia más amplia ya largo plazo a medida que Beijing y Washington continúan luchando sobre todo, desde el acceso al mercado hasta el comercio.

Los fabricantes por contrato taiwaneses que fabrican la mayoría de los productos electrónicos del mundo, incluido Foxconn Technology Group, socio de Apple Inc, han acelerado el cambio a instancias de sus clientes desde 2018.

Foxconn dijo el mes pasado que tiene la capacidad suficiente para hacer que todos los iPhone vayan a Estados Unidos fuera de China si es necesario, aunque Apple no ha pedido tal cambio hasta el momento.