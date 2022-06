Mucho trabajo, poco salario

Gabriel Cardona / El Diario / Los operadores de maquila ganan aquí una décima parte de lo que ingresa un empleado en EU

A pesar de que los trabajadores de la maquila de Ciudad Juárez son los que más horas trabajan, son también los que tienen los salarios más bajos.

De acuerdo con un comparativo que realizó la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) basado en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (la OCDE) y el Inegi, México encabeza la lista de los 38 países con más horas laborales (2 mil 137 horas), mientras que en Ciudad Juárez, los empleados de la maquiladora trabajaron un total de 2 mil 060 horas cada uno en promedio en el último año.

Por debajo de México se ubica Costa Rica, con 2 mil 060 horas, lo mismo que trabaja un juarense, según datos del Inegi.

“Eso quiere decir que son 190 horas al mes lo que trabaja un empleado de la maquila de Juárez, que son 48 horas a la semana, o sea, seis jornadas de ocho horas diarias. Un día de descanso nada más. En otros países eso es demasiado. Para nosotros eso es normal e incluso está permitido por la ley”, comentó Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de Canacintra en Ciudad Juárez.

“Juárez se ubicaría justo en el segundo lugar entre los miembros de la OCDE, igual que Costa Rica, y esto nos habla mucho de por qué la gente no quiere trabajar en la maquiladora, porque hay que dedicarle mucho tiempo”, agregó.

¿Cuánto ganan los mexicanos?

En el tema salarial, los datos de la OCDE muestran que en México un empleado gana en promedio 16 mil 230 dólares al año, es decir, 320 mil pesos. En Estados Unidos la cifra sube a 69 mil 392 dólares, cuatro veces lo que se gana en México.

En el estado de Chihuahua, un empleado de la maquiladora ganó en promedio 6 mil 962 dólares durante el último año.

“Eso quiere decir la décima parte de lo que gana un empleado en Estados Unidos”, resaltó el líder de los industriales.

Agregó que según la estadística del Inegi, mientras que un administrativo de maquiladora ganó 20 mil 952 dólares el año pasado, un obrero o técnico ganó 5 mil 437 dólares.

“En Juárez el salario promedio de cotización en el IMSS en marzo fue de 521 pesos diarios en marzo, que proyectado al año te da 9 mil 508 dólares. De aquí que la maquiladora no llena sus vacantes y que la gente no quiera trabajar en maquiladora. Es simple: si no ganan lo suficiente, no van a querer trabajar ahí”, mencionó Salayandía Lara.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx